Frías: fuerte campaña sobre pirotecnia 0 da sus resultados

Hace dos meses el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Frías aprobaba la Ordenanza Nº 1789, proyecto enviado desde el Departamento Ejecutivo Municipal, la cual prevé la PROHIBICION DE LA COMERCIALIZACION, DEPÓSITO, CIRCULACION, USO PARTICULAR, MANIPULACION DE TODA CLASE Y TIPO DE PIROTECNIA, dentro del ejido Municipal. Sin lugar a dudas, el Municipio impulsó y el Concejo Deliberante aprobó unas prohibiciones más severas y controvertidas a nivel nacional. En la Ciudad de Frías rige la prohibición total de pirotecnia.

Pero el Gobierno Municipal no sólo prohibió sino que reforzó la Campaña de Concientización sobre el No Uso de la Pirotecnia impulsada desde el año pasado con un intenso trabajo en diferentes lugares de la ciudad. La tarea fue acompañada por personal de la Policía de la Provincia, Cuerpo de Bomberos Voluntarios y diferentes áreas involucradas del municipio involucradas directamente, como lo fue la Dirección de la Juventud.

Los comercios, instituciones y todos aquellos actores involucrados en la comercialización y en el uso de pirotecnia fueron notificados de la mencionada ordenanza y de las sanciones correspondientes en el caso de incumplirla. Pero con seguridad, lo más importante es la campaña permanente en la vía pública, en los medios de comunicación, en la redes sociales y en el “cara a cara” con la gran mayoría de los ciudadanos; fue la concientización adoptada por adultos y niños en lo nocivo que resulta el uso de la pirotecnia para la población, los animales y el medio ambiente.

La Ciudad de Frías experimentó en Nochebuena que todo se puede lograr. El uso de pirotecnia fue reducido notablemente: las manifestaciones de fuertes impactos sonoros fueron muy inferiores a los años anteriores. Es cuestión de tiempo, que nos adaptemos a los cambios necesarios donde todos podamos vivir sin molestar al otro, donde todos tengamos nuestro lugar, donde todos estemos incluidos.

Es necesario continuar trabajando por una verdadera sociedad:

como reza el slogan de la Ciudad: “Frías Nos Une”.