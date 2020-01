Irán le respondió a Trump por sus amenazas contra «52 objetivos de gran valor»

Diversos actores políticos afirmaron desde Bagdad que «ha comenzado el fin» de la presencia estadounidense en Irán. «Será mejor que se aferren a sus sombreros y corran», afirmó un funcionario.



«Ha comenzado el fin de la presencia maligna de los Estados Unidos en Asia Occidental», escribió este domingo el canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, en Twitter.

Los demás funcionarios del gobierno de Bagdad se expresaron en la misma línea en el tercer día de duelo nacional decretado tras el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimaní, que fue alcanzado por un ataque estadounidense el viernes pasado.

Javad Zarif

-Having committed grave breaches of int’l law in Friday’s cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;



-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;



El canciller Zarif señaló que Estados Unidos cometió «graves infracciones de la ley internacional con los cobardes asesinatos del viernes«, por lo que tanto él como otros funcionarios de Bagdad le aconsejaron a Estados Unidos que retire sus tropas de Oriente Medio.

El canciller Zarif señaló que Estados Unidos cometió «graves infracciones de la ley internacional con los cobardes asesinatos del viernes«, por lo que tanto él como otros funcionarios de Bagdad le aconsejaron a Estados Unidos que retire sus tropas de Oriente Medio.

«¡Antes que nada, será mejor que se aferren a sus sombreros y corran!», sentenció el presidente del Parlamento persa, Alí Lariyaní, durante la sesión de este domingo en el órgano legislativo a propósito del funeral de Soleimaní.

Javad Zarif

Javad Zarif

Those masquerading as diplomats and those who shamelessly sat to identify Iranian cultural & civilian targets should not even bother to open a law dictionary.



Jus cogens refers to peremptory norms of international law, i.e. international red lines. That is, a big(ly) «no no».

El ataque orquestado desde Washington, que fue ordenado y celebrado por Donald Trump, «ha puesto en peligro la seguridad de la región y la vida de los estadounidenses presentes en esta vasta región«, expresó Lariyaní.

«El pueblo estadounidense y la Cámara de Representantes deben saber que el reclamo del presidente de Estados Unidos es una mentira para arrastrar una guerra y un crimen terrorista», agregó el presidente del Parlamento.

El máximo responsable de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salamí, también auguró anoche que la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región está cerca.

«El asesinato del general Soleimani es un punto de inflexión que pondrá fin a la presencia de Estados Unidos en la región (…), todos verán que esto sucederá en el futuro», insistió.

Por su parte, el Ejercito iraní aseguró que el gobierno norteamericano no se atreverá a atacar Irán en caso que el país active medidas militares de respuesta al asesinado de Soleimani.

El comandante general del Ejército de Irán, Abdolrahim Musaví, aseguró que «en un posible conflicto en el futuro es poco probable que se atrevan a hacer eso y ahí quedará determinado a dónde pertenecen esos números 5 y 2».

Por su parte, Trump siguió con su escalada retórica en Twitter el sábado pasado, cuando aseguró que Washington tiene identificados «52 objetivos iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años)».

Trump aseguró que esos objetivos son «de gran valor e importancia para Irán y la cultura iraní» y serán atacados si Bagdad «golpean a cualquier estadounidense o blanco estadounidense».