El Estadio Único de Santiago del Estero, ¿sede del encuentro River vs Racing?

El coliseo santiagueño podría inaugurarse con la final de la Supercopa Argentina. Enterate de todos los detalles.

Es conocido que el Estadio Único de Santiago del Estero será sede del partido entre Paraguay vs Uruguay, por la Copa América 2020, a jugarse el próximo 30 de junio. Hasta aquí, todo parecía indicar que el imponente campo iba a quedar inaugurado con semejante encuentro internacional, pero no. Habría otro encuentro antes, de relevancia no menor.

Según consigna el diario La Nación, el Estadio Único sería inaugurado en el mes de abril, con la definición de la Supercopa Argentina, entre Racing (campeón de la Superliga 2019) y River Plate (campeón de la Copa Argentina 2019). Este encuentro podría ser considerado como un ensayo del duelo entre uruguayos y paraguayos.

Cabe destacar que, sobre este duelo, resta la confirmación de la AFA.