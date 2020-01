Un total de 6782 docentes santiagueños cobraran el Fondo Compensador Salarial

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Dra. Mariela Nassif informó que 6.782 docentes santiagueños a partir del cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad y sus equivalentes en horas cátedras que no alcanzaron el piso salarial de $20.250 de acuerdo a las normativas vigentes, cobrarán el Fondo Compensador Salarial correspondiente al mes de diciembre. Son 5.992 los docentes de la gestión estatal que mañana percibirán este compensador. El resto son docentes de la gestión privada que lo percibirán en los próximos días cuando se haga efectiva la transferencia de los fondos por parte del SPEP a los colegios privados, Gestion está que ya se está llevando a cabo. Además, anunció que se están realizando las gestiones ante el gobierno nacional en relación al compensador de los meses anteriores.

En este contexto, la titular de la cartera de Educación explicó: “El día de mañana se va hacer efectivo el pago del Fondo Compensador a aquellos docentes de la gestión estatal que se encuentren en condiciones de recibirlo. Son aquellos docentes a partir del cargo testigo de maestro de grado de 181 puntos sin antigüedad y sus equivalentes en horas cátedras que no alcanzaron el piso salarial de $20.250 y este compensador es para que lo alcancen. La liquidación se efectúa, según los criterios sostenidos en las disposiciones nacionales, por persona y no por cargo”

Continuo su oratoria y detalló: “Quiero explicar que la última paritaria se celebró el 25 de febrero de 2016. En la misma se disponía que el salario mínimo docente, el piso salarial a partir del cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad y sus equivalentes en cargos y horas cátedras iba a estar vinculado al salario mínimo vital y móvil en un 20% por ciento por encima del mismo. También disponía que el salario mínimo docente se liquidaría por persona (por docente) y no por cargo y que aquellos docentes, a partir del cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad y sus equivalentes en horas catedras que no llegaran a ese piso iban a ser compensados por la nación. Esta acta fue ratificada por decreto del poder Ejecutivo nacional firmado por el presidente Macri en su momento. Se trata del decreto Nº 52 del año 2018”. Es así que en el año 2019, en agosto se produce un incremento del 35% en el salario mínimo vital y móvil, dispuesto en tres tramos, 13% en agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre, lo que elevó el mínimo salarial docente en distintas etapas llegando en octubre a $20.250, siempre en los parámetros del decreto 52/18 y él acta del 25/02/2016”

En otro orden, la ministra se refirió a las innumerables gestiones que realizó la provincia ante el anterior gobierno nacional para solicitar el Fondo compensador a los docentes santiagueños: “La provincia de Santiago del Estero como siempre en cada situación en que tiene que diligenciar cuestiones referidas a los derechos de los santiagueños, presentó las solicitudes correspondiente basándonos en las normativas vigentes para que la nación remitiera los fondos compensadores tal como está dispuesto en las normas enunciadas, para pagar a nuestros docentes. Los innumerables reclamos no fueron atendidos por el gobierno anterior y en cada una de las negativas o los silencios, la provincia lo hizo saber por distintos medios. En el mes de diciembre, cuando asume la gestión del presidente Alberto Fernández, a través del ministro de Educación, Nicolás Trotta, se hace el reconocimiento de la solicitud que veníamos haciendo y se dispuso que junto con los fondos del FONID se remitieran a la provincia los fondos correspondientes al compensador docente de diciembre, prImer mes de su gestión, que van a percibir mañana 5.992 docentes del sistema de gestión estatal de la provincial y alrededor de 800 docentes del sector privado para lo cual ya estamos remitiendo los fondos al servicios provincial de Enseñanza Privada para que a su vez le remitan a los colegios de gestión privada que correspondan”.

En el final, la Dra. Nassif manifestó: “Es importante destacar que estamos en conversaciones con el ministerio de Educación de la Nación en relación a los meses anteriores, pero debe resaltarse la rápida respuesta dada con relación al primer mes de su gestión a pesar de la situación fiscal muy difícil con la que se encontraron. Así, con este pago, los docentes a partir del cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad y sus equivalentes que no hayan alcanzado en el mes de diciembre por persona el piso salarial, lo harán con el monto que percibirán a partir de mañana” y agregó: “Quiero destacar la gestión del ministro de Educación de la Nación que ha conversado con el gobernador de la provincia, y que ha asumido esta situación con responsabilidad a pesar de la grave situación del país, porque querían atender este reclamo que la provincia de Santiago del Estero, en forma sostenida desde el mes de agosto, venía haciendo en favor de los docentes de nuestra provincia”



