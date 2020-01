Burlando se hará cargo de la querella en la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa

El estudio del abogado Fernando Burlando se presentará ante la Justicia en las próximas horas para hacerse cargo de la querella de la causa por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, de 18 años, ocurrido el pasado sábado a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Así lo confirmó este miércoles el abogado Fabián Amendola, que pertenece al estudio de Burlando. Explicó que «para sostener la acusación voy a tener que ver el expediente» y dijo que le gustaría «participar de las ruedas de reconocimiento».

En diálogo con el canal A24, el letrado indicó que los diez detenidos, «no van a poder alegar estado de inconsciencia si no tenían alcohol ni drogas y considerando lo que ya se vio hasta ahora es evidente la intención homicida de los 10 integrantes de la banda de rugby».

Además, Amendola comentó que van a pedir prisión perpetua para los acusados. Este martes y tras el sepelio del joven asesinado, Graciela, la madre de Fernando, contó en declaraciones a la prensa que su hijo quería ser como Burlando.

«Antes de irse de vacaciones fue a inscribirse a la facultad. Cuando volvió me decía: ‘llamame Doctor Fernando. Voy a ser como Burlando’. Amaba la vida, amaba a su novia, eran felices, jugaban juntos, se paseaban juntos, era un buen chico, no tomaba, no fumaba», comentó entre lágrimas la mujer, a la salida del cementerio de Chacarita.