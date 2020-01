Citan a docentes y a responsables de instituciones

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, CITA a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de Lunes a Viernes, de 8:00 a 12:00 hs, en Planta Baja del edificio del Organismo, Av. Belgrano (S) 1940, Ciudad Capital:

Santillán, Marcelo G. –As. N 18957/19 – Paz, Lorena R. – As. N 13641/18 – Coronel, Juan L. –As. N 37134/19 – Juárez, Camila B. –As. N 9903/19 – Dir. Esc. N 627 –As. N 40939/19 – Sierra, José E. –As. N 11171/13 – Alfaro, Ing. Mariela –As. N 44192/18 – Torres, U. Maira – As. N 11510/18 – Dir. Esc. N 972 –As. N 36331/19 – Dir. Esc. N 18 –As. N 6830/19 – Dabien, Romina –As. N 21177/19 – Álvarez, Franco E. –As. N 61646/16 – Dir. Esc. N 1243 –As. N 11349/19 –Núñez, Claudia E. –As. N 18587/16 – Dir. Esc. N 389 –As. N 27776/19 – Dir. Esc. N 328 –As. N 40930/19 – Lami, Alcira del V. –As. N 18682/19 – Bravo, C. Adelia –As. N 26521/19 – Ríos, Beatriz del R. –As. N 23550/19 – Almaraz, Rolando –As. N 12919/18 – Sequeira, Liliana – As. N 33702/19 – Dir. Ctro. Exp. N 1 –As. N 26847/19 – Aranda, Rosita G. –As. N 62518/17 – Dir. Esc. N 839 –As. N 41252/19 – Voget, Juan P. – As. N 42679/19 – Dir. Esc. N 762 –As. N 40246/19 – Dir. Esc. N 1116 –As. N 36709/19 – Dir. Esc. N 764 –As. N 39391/19 – Skochko, Noemí G. –As. N 14641/19 – Robledo, Elsa del C. –As. N 23423/19 – Crespín, Irma E. –As. N 50211/18 – Jiménez, Gisela A. –As. N 39355/19 – Di Santo, Adriana –As. N 11816/19 – Dir. Esc. N 61 –As. N 32778/19 – Dir. Esc. N 823 –As. N 32778/19 – Dir. Esc. N 110 –As. N 24692/19 – Dir. Esc. N 141 –As. N 21689/19 – Dir. Esc. N 339 –As. N 23806/19 – Dir. Esc. N 407 –As. N 34158/19 – Dir. Esc. N 196 –As. N 32134/19 – Dir. Esc. N 1001 –As. N 1242/19 – Dir. Esc. N 502 –As. N 672/19.-