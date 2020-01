Leonardo Barone, de trasladar al Indio Solari a estar a cargo de la flota aérea presidencial

Aunque no tiene nombramiento oficial, el gobierno designó a cargo de la flota oficial de aviones a su flota a un ex piloto del Indio Solari, que posee una empresa de vuelos privados, lo que en principio podría tratarse de una “incompatibilidad” ya que ese cargo también tiene potestad sobre el alquiler de vuelos en los que se movilizaría Alberto Fernández habida cuenta de que hoy Presidencia no tiene en funcionamiento una aeronave con capacidad para realizar viajes trasatlánticos.

Se trata de Leonardo Barone, quien se desempeña como CEO de Global Jet, una firma con base en el aeropuerto de Morón, y fue elegido para comandar la Dirección General de Logística, que depende de Secretaría General de la Presidencia. Lo secunda Alejandro Magariños, un ex ejecutivo de marketing del Banco Itaú.

El designado funcionario, que aún no se hace ver por las oficinas de Aeroparque a diferencia de Magariños, tiene un antecedente colorido: fue el piloto del avión que trasladó a Carlos “Indio” Solari hasta Olavarría cuando el ex líder de los Redonditos brindó en 2017un show, en el que dos asistentes perdieron la vida a causa de una avalancha. Desde Morón, donde tiene base la firma Global Jet, había trasladado a los músicos hasta la ciudad ubicada en el centro-oeste de la Provincia.

Ahora fue designado como Director de Logística, un organismo que tiene a su cargo la flota de Tango´s pero también el alquiler de vuelos privados. De hecho, durante la gestión de Mauricio Macri se gastaron al menos 5 millones de dólares en vuelos de alquiler para las giras internacionales. Es que, ante el impedimento de contar con avión presidencial con suficiente autonomía, los jefes de estado deben recurrir a aerolíneas o a vuelos privados. Hoy Alberto Fernández y su comitiva tomarán un vuelo comercial para llegar a Roma donde el viernes se entrevistará con el Papa Francisco.