Golpeadores: Francisco Piatti y Exequiel Chedid fueron inhabilitados por el SLTC

En tanto, en la jornada de ayer hubo diversos actos judiciales en torno a la causa penal por la que se los investiga. En el transcurso de la jornada de ayer prestó declaración indagatoria ante el fiscal de la causa el exprófugo de la Justicia Exequiel Chedid, quien brindó su versión de los hechos que sucedieron a la salida de un boliche en la autopista la madrugada del pasado domingo.

Según fuentes allegadas a la investigación, publica el portal de Nuevo Diario, en el punto del desencadenante de la pelea es donde hay una contradicción entre Piatti, quien declaró primero y Chedid: La frase que pone en boca de Mussi el primero es absolutamente distinta a la que pone en boca de Mussi el segundo. Los investigadores concluirían que el simple acto de defensa al que alude Chedid escaló al de agresión en grupo cuando interviene Piatti, quien en ningún momento manifiesta en declaración ante la Justicia haber sido él el agredido, sino su compañero de rugby.

También ayer se le realizó un nuevo examen forense a Piatti, quien amplió la denuncia y brindó otros nombres a la Justicia. El exprófugo Exequiel Chedid será examinado mañana por los médicos forenses, Mussi prestará declaración y se realizará la audiencia para solicitar la excarcelación de Piatti.

Intimidación a trabajadores de Nuevo Diario

Tanto durante la jornada del miércoles como durante la de ayer, familiares de los detenidos Piatti y Chedid intimidaron a trabajadores de prensa de Nuevo Diario para entorpecer su trabajo e intentar que los rugbiers que están siendo investigados por la Justicia no sean fotografiados.

El pasado miércoles, un fotógrafo de este diario intentaba desempeñar sus tareas en el Centro Judicial Banda, cuando un pariente de Francisco Piatti le dijo: “Vas a tener problemas”. Eran aproximadamente las 15 y, por la intercesión de uno de los abogados del detenido, se disculpó. No obstante, la madre del rugbier insultó con términos irreproducibles a los trabajadores de Nuevo Diario cuando la camioneta de la Policía lo trasladaba nuevamente a su lugar de detención.

Ayer, lo mismo. Un pariente del exprófugo y rugbier Exequiel Chedid utilizó los mismos ardides intimidatorios para que el detenido no sea fotografiado.

Inhabilitados por el Lawn Tennis Club

En diálogo con Nuevo Diario, el presidente de la subcomisión de rugby, Adrián Alvarado, aseguró que tanto Piatti como Chedid fueron inhabilitados por el club hasta que se conozca la decisión de la Justicia.

“Una cosa es defenderse entre ellos y otra cosa es atacar en grupo”, aseguró Alvarado. Respecto de los excesos nocturnos dijo: “El alcohol es un problema de la sociedad, no del rugby. No hay ningún chico que no tome alcohol. Lamentablemente todos toman alcohol y eso excede al rugby”, concluyó.

El misterioso posteo en Twitter

Transcurría el pasado 15 de diciembre de 2019, cuando Francisco Piatti expresó en su cuenta de Twitter: “Cansado de salvarle las papas a Chedid”. La frase llama la atención de los investigadores. ¿Tal vez fue una premonición? ¿A qué “papas” se refiere?¿Cuántos antecedentes no denunciados fueron protagonizados por los rugbiers? Las preguntas sobrevuelan los legajos y buscan respuestas.