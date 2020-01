Salud recuerda las medidas frente a las picaduras de arañas

El Instituto de Animales Venenosos del Ministerio de Salud informó sobre cómo identificar, tomar medidas preventivas y actuar con primeros auxilios frente a una picadura de las arañas de importancia sanitaria en nuestra provincia.

Se reconocen los Géneros Latrodectus y Loxosceles como las arañas de intereses médicos y peligrosos para el hombre en la fauna venenosa autóctona.

La araña Latrodectus sp. es conocida vulgarmente como araña “rastrojera” o “viuda negra” y en el interior provincial como la ”roja”. La hembra mide de 8 a 12 mm de longitud (sin considerar las patas) y el macho de 2 a 3 mm. Es de color negro con manchas irregulares de color rojo en el abdomen y posee en el área ventral del mismo un cuadrado rojo con un círculo negro en el centro. Presenta 8 ojos distribuidos en dos hileras semi curvas en el dorso del cefalotórax.

No son agresivas y habitan zonas rurales y urbanas. Se las puede hallar en el peridomicilio (jardines). Son arañas de mayor actividad durante el día.

El accidente se produce cuando las apretamos o presionamos, defendiéndose si se considera “atacada” con la inoculación del veneno.

El veneno es de acción neurotóxica

La araña del Género Loxosceles conocida con los nombre vulgares de “arañas de los rincones”, “araña marrón”, “de los muebles”, “homicida” es de hábitos nocturnos y se encuentra distribuida en todo el país. En Santiago del Estero los lugares de hallazgo son en el exterior e interior de las viviendas entre troncos, ladrillos, debajo de las cortezas de la madera, en galpones, dormitorios, debajo de muebles, detrás de cuadros, en rincones oscuros de poca luz solar.

Machos y hembras son peligrosos con una longitud de 12 a 16 mm sin contar las patas. Poseen seis ojos dispuestos en tres pares en forma de V en la parte anterior del cefalotórax. La coloración es castaño claro en cefalotórax y patas con un abdomen marrón, tostado grisáceo.

No es una araña agresiva pero la picadura puede producirse en horas de nuestro sueño al ser aplastada. Su veneno es de acción dermonecrótica y/o hemolítica.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

· Revise su ropa y calzados antes de colocárselos. Evite andar descalzo. Principalmente los niños.

· Coloque tela mosquitera en rejillas exteriores e interiores de la vivienda, aberturas. Destranque rejillas o conductos de desagüe, cámaras sépticas.

Las aves de corral y los gatos actúan como controladores de arácnidos.

Examine y sacuda la ropa de cama, mochilas, monederos, cajas de juguetes, trapos de piso, etc.

· Repare grietas de pisos y paredes, posibles refugios de los arácnidos.

· Mantenga limpios baldío, patios y jardines. Elimine criaderos o focos de escorpiones como pilas de leñas, cascotes, ladrillos. Para tal fin use guantes y calzado.

· Al realizar tareas rurales use vestimenta de manga larga, botas, pantalón de tela gruesa. Introduzca las botamangas dentro de las medias y si es necesario utilice guantes.

· Limpie adecuadamente su hogar: debajo de muebles, detrás de cuadros, rincones apartados, debajo de camas.

Le sugerimos desde el Ministerio de Salud si sospecha de la picadura no espere a tener síntomas para realizar la consulta médica con urgencia.

El animal puede llevarse para su reconocimiento si la captura la realiza una persona adulta, pero no es imprescindible la ejecución de esta actividad.

PRIMEROS AUXILIOS

Si sospecha la picadura por un arácnido no pierda tiempo en busca de tratamientos caseros, ni espere a tener síntomas de intoxicación.

Recurra al Centro de Salud más cercano para la asistencia médica, no demore y hágalo con urgencia con el paciente transportado en un vehículo o ambulancia.

Acciones que puede realizar: lavar la zona de picadura, colocar un antiséptico (no a base de yodo). Puede aplicar hielo localmente o una compresa fría.

Tranquilice al accidentado, aflójele la ropa, calzado. Retira todo elemento que comprima la zona vulnerada como anillos, pulseras, tobilleras.

Puede darle a beber agua si no presenta vómito.

No se auto medique, no realice tratamiento casero.

