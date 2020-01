Viviendas sociales en La Cañada, Dpto. Figueroa

En la localidad de La Cañada, Departamento Figueroa, 29 familias santiagueñas de Rodeana, Pozo Cavado, Yacu Hurmana, Km 613, Km 606, La Candelaria y La Cañada accedieron a tener su techo digno, a través del programa de viviendas sociales implementando por la ex gobernadora y actual presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia de Zamora.

El acto se realizó en el domicilio de Lucio Vega quien a los 89 años recibe su vivienda. Estuvo el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai acompañado por la comisionada Municipal de La Cañada, Prof. Nilda Moyano. La construcción de las viviendas fue realizada por la comisión municipal y por la Asociación Reflejos Cañadenses que preside Marilín Rojas.

Tras la entrega de llaves la comisionada Nilda Moyano expresó: «la alegría de los rostros de la gente lo dice todo, así que gracias a todos los que nos acompañan, instituciones, Iglesias, etc. para compartir una linda tarde cañadense celebrando la entrega de estas viviendas, sin olvidarnos de la Dra. Claudia de Zamora quien impulsó este programa, que no va a parar porque así lo dijo el gobernador».

Para finalizar el Ministro de Desarrollo manifestó «les transmito el saludo del Gobernador. Siempre es un gusto estar aquí en La Cañada que es una de las comunidades en la que más viviendas se han hecho. Recordemos que el gobierno ya ha premiado a varias intendencias, comisiones municipales y ONGs que han superado las 150 viviendas construidas y La Cañada fue una de las primeras en recibir la camioneta y ya van pensando en la segunda. Ustedes ya saben cómo es el programa, las viviendas son totalmente gratuitas, con su equipamiento mobiliario para comenzar una nueva etapa en cada familia».

Además el Dr. Niccolai se refirió al alcance del programa y dijo: «hay que destacar que se hace todo con presupuesto provincial gracias a una administración prudente y ordenada, llevamos 19.000 viviendas autorizadas en todo la provincia y se logra con el trabajo conjunto de gobierno, municipios, comisiones, ONGs e instituciones. Este programa no solo es de construcción de viviendas, sino también de erradicación del Chagas y genera trabajo para cada zona donde se construye la vivienda», concluyó.

