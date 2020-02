EN VIVO | Madrid: un avión con 130 pasajeros tiene problemas para aterrizar

El piloto les informó que están quemando combustible porque perdieron una rueda. «Les pido paciencia y mucha calma», les dijo. También tendría una falla en el motor.

Un caza de combate de la Fuerza Aérea de España acompaña al Boeing, tras declararse la emergencia.

Madrid está en estado de shock. «Pero adónde va. Y eso», se le escucha decir a una vecina cuando ve sobrevolar en círculos a un avión de pasajeros en una ruta para nada usual.

El vuelo de Air Canada AC837, que despegó con destino a Toronto a las 14.33 (hora española) y transporta a 130 pasajeros, tuvo que emprender el regreso a la media hora porque perdió una de las ruedas.

AMPLIACIÓN | El Boeing 767-300 tendría problemas en el motor izquierdo tras haber absorbido piezas del tren de aterrizaje cuando despegaba por la 36L del aeródromo madrileño, según informa @sepla_pilotos



DIRECTO | Se cumplen dos horas desde el despegue de la aeronave canadiense. Ahora mismo sigue quemando combustible alrededor de Tarancón (Cuenca), a 70 kilómetros de las pistas del Adolfo Suárez. La emergencia es de extrema tensión: «el Boeing 767-300 tendría problemas en el motor izquierdo tras haber absorbido piezas del tren de aterrizaje cuando despegaba por la 36L del aeródromo madrileño».

Así lo comunicó el Aeropuerto Madrid-Barajas en su cuenta de Twitter, donde relata las novedades minuto a minuto del accidente.