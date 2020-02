Macri y sus ex funcionarios, en estado de pánico: mañana se reinicia la actividad judicial, y aparece la cárcel como posibilidad

se reinicia la actividad judicial después de la feria de verano, y en el horizonte inmediato del ex presidente Mauricio Macri y de algunos de sus ex funcionarios, aparece la probabilidad cierta de que sean citados a indagatoria en dos, tres y hasta más causas.

El macrismo no sólo se imaginó cuatro años más en el poder, sino que, estaban convencidos de que la impunidad que gozaron gracias al blindaje mediático y la “ayuda” de la Justicia, se garantizaban tiempos de “no castigo”. Sin embargo, derrotados en las urnas, quedó claro que no habían evaluado que tarde o temprano deberían hacer frente a las consecuencias de tantas operaciones y manejos no del todo transparentes.

El caso más emblemático está dado por los tribunales federales de Comodoro Py, donde se suman las demandas contra dirigentes vinculados al gobierno de Macri, ante las burdas irregularidades de las que fueron o son objeto.

De esta manera, en ámbitos judiciales ya empiezan a reconocer que estos avances -por ahora lentos, pero seguros y contundentes-, se están convirtiendo en un dolor de cabeza para los ex funcionarios, empezando por el ex presidente, y siguiendo por ministros o secretarios que lo acompañaron durante su gestión.

Por ejemplo, en la causa por los peajes, están probadas las maniobras del Grupo Macri, que no sólo logró que el gobierno anterior le pague una indemnización de 500 millones de dólares, sino que le otorgó una renovación dudosísima del contrato de concesión.

En los parques eólicos ocurre algo similar: el Estado al mando de Macri concretó seis adjudicaciones a una empresa española en crisis, con deudas con el Banco Nación e historia de estar asociado al Grupo Macri. Luego Isolux –la española– le vendió los parques a empresas creadas por el contador del ex presidente, y éste mayoritariamente a un grupo chino. En el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares, todo a través de sociedades extrañas y, por supuesto, sin la firma de Mauricio.

Otra cuestión sensible para el ex gobierno es el llamado “D’Alessiogate”, tramitado en los tribunales de Dolores, y en el que se investigan vínculos y una serie de extorsiones por parte de funcionarios judiciales y espías. El principal acusado en ese expediente es el falso abogado Marcelo D’Alessio, pero también el fiscal federal Carlos Stornelli -que investigó la causa de los cuadernos-.

El juez Alejo Ramos Padilla aceptó como querellante en ese expediente a ex funcionarios kirchneristas que están procesados en distintos casos que se tramitan en Comodoro Py, como Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.

Otra de las causas que mantienen en alerta a ex funcionarios del macrismo es impulsada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que reactivó en los últimos meses una causa iniciada en 2017 por una denuncia para investigar si dentro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se habían ejecutado maniobras de espionaje ilegal, y que en los últimos años no había tenido movimientos,

En tanto, para las próximas semanas se contempla que estaría terminado el peritaje que ordenó la Cámara Federal y que mandó a hacer el juez Ariel Lijo sobre el perjuicio para el Estado que representaba el fallido acuerdo entre la gestión anterior y el Grupo Macri por el Correo Argentino. La causa penal se concentra en esa maniobra que, según denunció la fiscal Gabriela Boquin, significaba una pérdida de unos $ 70 mil millones. Fue tan grosera la jugada que el propio ex presidente dijo en su momento que había que volver todo para atrás, “a fojas cero”.

Mientras, en este contexto que algunas voces macristas definen como la revancha de los K, el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa denunciaron a Macri y a un grupo de ex funcionarios por haberlos “apretado” para obligarlos a vender el Grupo Indalo (C5N y Radio 10, entre otros medios) a distintos empresarios cercanos al pasado gobierno, tal como lo señalaron en todas sus declaraciones ante la Justicia.

En esa causa ya fueron imputados Macri y hombres de su confianza, como José Torello, Nicolás “Nicky” Caputo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, el ex ministro de Energía Javier Iguacel, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, así como los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova.