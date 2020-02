Por el coronavirus, China frenó las compras de carne a un frigorífico local

Hay preocupación en el Frigorífico Forres-Beltrán, ante la incertidumbre de no contar con una fecha cierta para retomar los envíos.

La aparición del coronavirus en China y las medidas preventivas que se adoptaron en ese país para evitar su propagación, derivaron en una caída casi total de las exportaciones del frigorífico santiagueños Forres Beltrán que, incluso, otorgó licencias anticipadas a los trabajadores de su área de exportación, publica El Liberal.

Esta situación fue confirmada por el director de la planta radicada sobre la ruta 34, Ricardo Schiavoni. Señaló que la reducción de los envíos a China empezaron en diciembre en un primer momento por cuestiones comerciales, pero luego se agravó esa caída por la aparición del coronavirus.

“Venimos muy complicados con las exportaciones a China. Primero, porque como había subido el valor del producto, el gobierno chino intervino y puso en el mercado stocks de carne y dejó de financiar a todos los privados. Por lo tanto la comercialización desde diciembre bajó sustancialmente. Pero ahora con el tema del coronavirus se acentuó la problemática debido a que se extendió el feriado del año nuevo chino una semana más”, indicó Schiavoni.

Señaló que debido a las medidas preventivas aplicadas en ese país, “los bancos no están trabajando. Al estar todo cerrado y no haber restaurantes abiertos el consumo disminuyó. Así que el efecto es más que importante. Pero hay que ver en las próximas semanas cómo continúa y se desarrolla la conversación”.

Por esta situación, el efecto inmediato en la planta faenadora es que “hemos disminuido desde diciembre la producción y envío en un 80%. Es muy poco lo que estamos enviando. Estábamos destinando unas 1.000 toneladas mensuales. Y con esto realmente hemos adelantado vacaciones, estamos semi parados en lo que es la exportación. Todas las plantas del país están en una situación más o menos similar con respecto al destino China. Para los otros destinos el envío es normal”.

Reapertura

Para el directivo, aún no hay una fecha cierta respecto de cuándo pueden reiniciarse los envíos. “No sabemos cuándo vamos a volver a enviar carne. Todo el año pasado había sido regular y se iba incrementando mes a mes porque la demanda china es muy significativa. Hay quienes dicen que se normalizará en el segundo trimestre, otros en el segundo semestre. Pero toda la actividad se ha restringido en China, no trabajan los restaurantes, la gente está en sus hogares y ha caído la posibilidad de comercializar”. Puntualizó que “estamos con una baja abrupta en los niveles de faena y de empleo. Estamos dando licencia anticipadas, sin recorte de sueldos, son medidas de coyuntura para ver lo que pasa. Nos afecta también el mercado interno por este descontrol que hay en la provincia por la faena clandestina y aunque sabemos que hay decisión cierta del Poder Ejecutivo de controlar esto, por debajo, no vemos decisión de luchar contra este flagelo, aún sufrimos robos permanentemente”.

Hay 200 empleados con licencias anticipadas y 1.000 menos.

El frigorífico local enviaba por mes 1.000 toneladas de carne bovina hacia Shangai y Beijing. El valor de exportación promedia los U$S4.000/ t. Remitían dos categorías de carne. Una, deshuesada exportada en manta. La otra, el animal en diferentes cortes. La caída representaría unos U$S4M al mes. La cantidad de empleados afectados a la exportación es el 50% de los 400 de la planta. Según Schiavoni, “hay más de esa cantidad con vacaciones por la drástica caída de la actividad exportadora y del consumo interno”. Cuestionó “la incidencia de la faena clandestina con consecuencias sanitarias al consumir carne sin control”.