Internet, monopolios y 5G: las definiciones del flamante presidente de ENACOM

Por las dilaciones en su designación formal, Claudio Ambrosini apenas lleva poco más de dos semanas como presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pero la agenda no espera. “Recién asumí, pero tengo que ponerme sobre todos los temas”, admite. Tendrá para resolver algunas cuestiones controversiales, en un negocio con jugadores de gran tamaño e intereses cruzados. Por eso prefiere no ponerse plazos: “Con estos temas importantes nos tomaremos tiempo para no tomar decisiones apresuradas”. La idea es avanzar sobre lo hecho: “No hay que romper todo y hacer una casa nueva, hay que mejorar lo que está, se hicieron muchas cosas malas y muchas buenas”. Y apeló al aporte de todos los sectores porque “es mucho lo que hay que hacer como para depender de los esfuerzos individuales”. En un encuentro con medios del que participó Ámbito, delineó las que serán las políticas principales del ente y del Gobierno en el área.

Apoyo a cooperativas y pymes

Ambrosini las ubicó entre las tres prioridades de su gestión. “Las empresas medias y las de mejores ingresos fueron las más castigadas”, explicó. Mejorar sus condiciones económicas y otorgar más licencias serán las primeras medidas. La atribución de espectro radioeléctrico bajo un esquema de asignación regional, unos de los pedidos de las cooperativas provinciales, parece improbable por sus costos.

Ampliación del espectro radioeléctrico

Se evalúa la ampliación del espectro y elevar el límite del tope permitido, lo que para los analistas es clave si se pretende desarrollar la conectividad a Internet. Un dato: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sugería la asignación de unos 1.300 Mhz de espectro radioeléctrico en los países latinoamericanos para 2015 y unos 1.900 para 2020. En la Argentina ronda los 500 Mhz.

Monopolios

“Haremos lo que tengamos que hacer para ponerlos en caja, queremos que todos compitan con las mismas condiciones. No me asusta proponer cosas justas, no se pueden ofender Clarín, Claro ni Telefónica. Aunque hay que convivir con todos”, afirmó Ambrosini.

Sobre las compañías telefónicas, aclaró que “no hay directivas para habilitarlas a ofrecer TV satelital” y fue tajante en que “Telecom tiene que cumplir y devolver el espectro tal como estaba acordado”. Tras la compra de Cablevisión, a Telecom de Argentina le fueron transferidos los servicios de radiodifusión y las frecuencias de espectro radioeléctrico para servicios móviles pertenecientes a la operadora de cable. De esta manera, la compañía fusionada acaparó 220 MHz de espectro, unos 80 MHz por encima de los 140 permitidos. A fines del año pasado devolvió 40 MHz, por lo que aún resta una cantidad similar. Era una de las condiciones para la aprobación de la compra de Cablevisión.

Por el lado de Telefónica, y pese a las dudas que planteó un comunicado global de la compañía en noviembre del año pasado, aclaró la empresa “no muestra voluntad de irse, sino de asociarse”, tomando como ejemplo el modelo adoptado en México, donde se alió con ATT para una operación de acceso a red inalámbrica 3G y 4G. Aunque en nuestro país todavía no existieron ofertas formales.

Llevar Internet a todo el país

Otro de los temas prioritarios será acelerar el mecanismo de los Aportes No Reembolsables (ANR), destinados a financiar proyectos para mejorar la infraestructura de las redes para prestar servicio de internet de banda ancha en pequeñas localidades. “Pondremos más personal dedicado a ese tema, la aspiración es mejorar el procedimiento y modificar los montos”, dijo. ¿Cómo llegar a todo el país? “Los privados tienen un rol importante y vamos a exigirles, donde no lleguen tendrá que llegar el Estado”.

Mapa de conectividad

“Hoy internet es un servicio público más. No puede haber zonas del país que todavía tienen 2G”, explicó. Está en desarrollo la confección de un mapa para saber los alcances de la conectividad. “Antes esos mapeos se los teníamos que pedir a los privados”, justificó. Pero de antemano descree de las cifras que hablan de una conectividad superior al 90%. Otro tema en carpeta es la confirmación de una mesa con todos los actores involucrados en el desarrollo de la tecnología 5G. En definitiva, creen en ENACOM, aunque el 5G tarde en llegar, como la base de la infraestructura es similar, se obtendrá un beneficio más urgente: mejorar el rendimiento del 4G.

Ley de Medios

La definió como “muy importante”, aunque amplió su radio de alcance al ámbito del Poder Ejecutivo. “Es parte de una política de Estado”, explicó. El presidente Alberto Fernández se refirió hace unas semanas a la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto de ley para regular los medios de comunicación.

Medios comunitarios

Para Ambrosini es inadmisible que la subejecución del presupuesto que redistribuye recursos para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios alcance al 70%. “Es demasiado”, aseguró. El mecanismo del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que provienen de gravámenes y multas a los medios de comunicación audiovisual, tendrá cambios.