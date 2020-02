Para Cristina, el FMI «debería establecer una quita sustancial» de la deuda

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchnersostuvo este sábado que el FMI «debería establecer una quita sustancial» de la deuda, «porque se hizo un préstamo comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo y violando las obligaciones que tiene el propio Fondo», al presentar su libro «Sinceramente» en la 29° Feria Internacional del Libro de La Habana, en el marco del nuevo viaje que emprendió esta semana rumbo a Cuba para visitar a su hija Florencia.

En medio de la negociación que el presidente Alberto Fernández encara con el Fondo Monetario Internacional, la vicepresidenta acusó al organismo de violar su propio estatuto con el préstamo de 44 mil millones de dólares a la gestión anterior y reclamó una «quita sustancial».

«Dieron un préstamo violando el estatuto. Ahora escucho que no se puede hacer una quita al capital del Fondo porque su estatuto lo prohíbe. También prohíbe que se den préstamos para que se fugue el dinero ¿por qué vamos a hacer valer una prohibición y otra no? Apliquen el estatuto entero», manifestó.

La exmandataria sostuvo que «todos deben respetar las normas, el acreedor y el deudor» y agregó: «Por lo menos debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo y violando las obligaciones que tiene el propio Fondo».

«El endeudamiento es uno de los problemas estructurales más importantes de la Argentina. Tenemos claro que no podemos pagar si no nos dejan crecer y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondos a la economía», explicó la exmandataria frente al auditorio de la sala Nicolás Guillén, del que participa el presidente cubano Miguel Díaz Canel. Además, indicó que «lo primero que tenemos que hacer para pagar la deuda es salir de la recesión».

Cristina Fernández de Kirchner propuso también que se disponga un «Nunca Más» sobre la deuda externa, y pidió «investigar» para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.

La vicepresidenta se refirió también a los procesos judiciales que la tienen como protagonista en Argentina y sostuvo que el «lawfare» (guerra judicial) «tuvo un componente mafioso» y consideró que «debe ser por los ancestros de quien fuera Presidente».

«En la Argentina el lawfare tuvo un componente mafioso: ir contra la familia. Esto se tradujo en la persecución a mis hijos pero especialmente a Florencia, tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron en mi vida cotidiana era un lugar muy especial para mí», señaló la ex mandataria en la histórica Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana.

En este sentido, agregó: «Debe ser ese componente mafioso los ancestros de quien fuera presidente, como dijo un columnista del diario Página 12».

«En el posmodernismo ya no era necesario desaparecer a los dirigentes políticos que consideraran un peligro para el establishment, porque se lo invalidaba políticamente a partir de la condena mediática, primero, y luego la condena judicial de lo que se había instalado mediáticamente», agregó.

«Fue lo que intentaron hacer conmigo, condenarme socialmente, aislarme, de modo tal que no fuera un peligro para lo que querían hacer», agregó la vicepresidenta.

Por último, la vicepresidenta afirmó que la Argentina debería «revisar integralmente» el esquema de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos que se produjeron en los últimos años, y aseguró el presidente Alberto Fernández tiene «un compromiso» en ese sentido que cumplirá.

En ese sentido, la exjefa de Estado agregó: «Se cuenta con los instrumentos legales como para poder hacer una revisión tarifaria que devuelva a los argentinos la confianza de que, cuando votan y se les dice que se va a hacer tal cosa, se hace. Lo hemos hablado con Alberto (Fernández) y él tiene este compromiso».

La presentación de «Sinceramente» se realizó con el mismo formato utilizado durante las presentaciones del libro en el marco de la campaña electoral del año pasado y contó con la interacción del periodista Marcelo Figueras.

La vicepresidenta realizó la primera presentación de su libro en la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, y luego hizo lo propio en La Matanza, La Plata, Mar del Plata y Malvinas Argentinas (Buenos Aires); Mendoza; Santiago del Estero; Chaco; Misiones; El Calafate y Río Gallegos (Santa Cruz); y Rosario (Santa Fe).

Fernández de Kirchner no será la única dirigente argentina que presente un libro en la feria de Cuba: el secretario general del sindicato de Trabajadores de Edificios (Suterh) y presidente del PJ porteño, Víctor Santa María, también disertará sobre su obra «Evita, esa mujer», el próximo martes 10.

La 29° Feria Internacional del Libro de La Habana -que se realiza del jueves 6 al domingo 16- tiene como país invitado a Vietnam, que llegó a la capital cubana con una delegación de escritores, editoriales y artistas.