Citan a docentes y a responsables de instituciones

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, CITA a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de Lunes a Viernes, de 8:00 a 12:00 Hs, en Planta Baja del edificio del Organismo, Av. Belgrano (S) 1940, Ciudad Capital:

Dirección Esc. Nº 1160- As. Nº 42120/19; Chávez, Gabriela E. – As. Nº 44021/19; Mendoza, Luis A. – As. Nº 43533/19; Asseff, Matías. – As. Nº 44972/19; Platas, Cecilia. – As. Nº 8586/19; Palavecino, Graciela. – As. Nº 33842/19; Fissolo, Nancy. – As. Nº 46352/19; Macedo, Mónica M.- As. Nº 37180/19; Bravo, Ana. – As. Nº 43486/18; Ruartes, Adelfa. – As. Nº 57680/18; Padres Alumnos Esc. Nº 1086 – As. Nº 30684/19; Dir. Esc. Nº 768 – As. Nº 40504/19; Scamber, Martín – As. Nº 33284/19; Andrada, Ana E. – As. Nº 8802/19; Kohaing, María. – As. Nº 47029/19; Juárez, Alva. – As. Nº 56346/18; Vera, Romina. – As. Nº 33900/19; Villalva, Edith. – As. Nº 21906/19; Gil, Belén. – As. Nº 36147/19; Bulgarelli, Norma. – As. Nº 66883/16; Juricich, Antonia. – As. Nº 6614/19; Campos, Claudia. – As. Nº 57971/18; Tévez, Claudia. – As. Nº 27630/19; Dirección Esc. Nº 398 – As. Nº 1456/20; Dirección Esc. Nº 778 – As. Nº 44266/19; Dirección Esc. Nº 1191 – As. Nº 39963/18; Mansilla, Marisa. – As. Nº 2162/19; Dirección Esc. Nº 450 – 35862/19; Álvarez, Mirta M. – As. Nº 52027/18; Dirección Esc. 419 – As. Nº 57523/18; Erbetta, Zulma. – As. Nº 45250/19; Olivera, Claudia. – As. Nº 43031/19; Dirección Esc. Nº 426 – As. Nº 28186/19; Dirección Esc. Nº 1174 – As. Nº 47572/19; Dirección Esc. Nº 763 – As. Nº 41396/19; Silva, María. – As. Nº 45174/19; Umaño, Rodrigo. – As. Nº 43053/19; Dirección Esc. Nº 1080 – As. Nº 36468/19; Acosta, Sandra E. – As. Nº 508/19; Galván, Leticia.- As. Nº 45882/18; Dirección Esc. Nº 22 – As. Nº 41427/19.-