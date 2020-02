Telecom y Nokia anuncian su alianza para brindar nuevos servicios corporativos IoT a través de la solución Nokia WING

Telecom anuncia su alianza con Nokia para brindar servicios corporativos IoT a través de la solución mundial Nokia Worldwide IoT Network Grid (WING) que ofrecerá a las empresas, de cualquier vertical, una solución integral fácilmente configurable y escalable para cada modelo de negocio. Telecom es la primera empresa argentina en firmar un acuerdo con Nokia para ofrecer servicios IoT al mundo corporativo a través de esta nueva infraestructura, que permitirá implementar, desplegar, gestionar y monetizar de forma sencilla servicios IoT que mejorarán las experiencias de sus clientes. De esta manera Telecom continúa agregando valor a las industrias claves e impulsando el cecimiento regional que las empresas puedan tener. Según estimaciones de GSMA1, el número de las conexiones IoT crecerá cerca de un 180% en todo el mundo hasta 2025, alcanzando los 25 mil millones, y se espera que los ingresos IoT en América Latina crezcan y lleguen a más de 47 mil millones de dólares para ese mismo año.Mientras que IoT está avanzando rápidamente en mercados como electrónica de consumo y hogares inteligentes, se espera que el segmento industrial de IoT sea la mayor fuente de crecimiento de las conexiones en el futuro. La solución WING de Nokia, ofrece a los clientes corporativos de Telecom oportunidades estratégicas que garantizan la implementación de la solución adecuada para las distintas industrias que solicitan servicios IoT en Argentina, facilitando un tiempo de comercialización rápido y con la versatilidad que permite estar presentes en varias verticales de la industria como la automotriz, agricultura, servicios públicos, finanzas, etc. Asimismo, los servicios incrementales como la conectividad y la administración de dispositivos, permitirán a Telecom crear oportunidades de valor, que se agregan a la actual red y a la futura red 5G. La plataforma IMPACT de Nokia proporcionará la funcionalidad de administración de dispositivos como parte de la solución general WING.1. https://www.gsma.com/mobileeconomy/ Telecom continúa construyendo ecosistemas tecnológicos que permiten a las empresas ser más eficientes y sustentables, a partir de su amplia experiencia como integrador “end to end” de soluciones TIC complejas, convirtiéndose en un socio tecnológico clave para las empresas y gobiernos. “Estamos ampliando nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes corporativos y resolver sus necesidades relacionadas a IoT con un tiempo de comercialización más ágil y rápido. Nokia WING nos permitirá potenciar el crecimiento esperado del negocio de IoT en Argentina”, expresó Fernando Freytes, Gerente IoT de Telecom Argentina. “Con esta nueva plataforma buscamos reforzar nuestro liderazgo con foco en el negocio de Intenet de las Cosas (IoT) punta a punta, brindando no solo la conectividad, sino todo lo necesario para ayudar a los clientes a llevar el IoT a su máxima expresión”. Ankur Bhan, jefe de negocios de WING en Nokia, dijo: “Nokia WING continúa desarrollándose en toda la región de América Latina y Telecom se convierte en la primera empresa argentina en utilizar los servicios de WING. Dado que los clientes corporativos necesitan cada vez más los servicios de IoT como parte de su estrategia de transformación digital, en Nokia estamos a la vanguardia de las innovaciones que permiten nuevos casos de uso de IoT utilizando una gama de opciones de conectividad, incluida la 5G “. Acerca de Telecom ArgentinaTelecom es una empresa de soluciones de conectividad convergente, una compañía de vanguardia que surge de la integración de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión. Ofrece servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas y gobiernos en todo el país. También brinda el servicio móvil en Paraguay y televisión paga en Uruguay. Telecom Argentina continúa transformando la experiencia digital de sus clientes ofreciéndoles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, a través de una plataforma de contenidos integrada. Acerca de NokiaCreamos la tecnología que conecta al mundo. Contamos con el único portafolio para redes de extremo a extremo, que incluye hardware, software, servicios y licencias. Nuestros clientes son operadores de telecomunicaciones que suman 6,100 millones de suscripciones y empresas privadas y públicas que usan nuestro portafolio de redes para incrementar su productividad y enriquecer vidas. A través de nuestros equipos de investigación, entre los que se encuentra el mundialmente reconocido Nokia Bell Labs, lideramos al mundo en el proceso de adopción de redes 5G, que son más rápidas y seguras y que son capaces de revolucionar vidas, economías y sociedades. En Nokia nos adherimos a altos estándares éticos de negocio, a la vez que creamos tecnología con calidad, integridad y propósito social.http://nokia.com

