El presidente de Boca Juniors visitó el Estadio Único

Jorge Amor Ameal estuvo acompañado por el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora. “Me parece una obra genial” resaltó el titular xeneize

El Gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora junto al Presidente del Club Atlético Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, realizaron una recorrida por el Estadio Unico. Junto al titular xeneize estuvieron, Ricardo Rosica, Secretario General del Club, Alejandro Gonzales de relaciones públicas, Alejandro Desimone Presidente de la subcomisión de Básquet de Boca y Julio Marchant, ex jugador boquense. También acompaño el titular de de Central Córdoba, Ing. José Alfano. La visita se dio en el marco del encuentro que jugarán Central Córdoba y Boca por la fecha Nº 20 de la Superliga Argentina de Futbol.

El primer mandatario y el presidente de Boca, realizaron la visita por la estructura del estadio único de nuestra provincia, donde el dirigente xeneize fue interiorizado de los avances de la obra.

Al concluir el recorrido, el Gobernador le obsequio a Ameal el vino santiagueño de la Bodega Finca de María instalada en Beltran y libros de la provincia. Por su parte Ameal le regalo la camiseta Nº 11 de Boca, que pertenece al “Toto” Salvio.

Antes de retirarse del estadio el Presidente del Club Atlético Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, se refirió al estadio y expreso: “la verdad que me impresionó gratamente. Es una obra que los argentinos debemos conocerla, pensando en el futuro porque me parece una obra genial. Estamos muy contentos de estar en Santiago, nos viven tratando bien, mimando, por eso aprovecho para mandarle un saludo al santiagueño por tanto afecto. Hemos comprobado que Santiago es de Boca y esperemos que hoy el Gobernador no esté tan contento”, dijo entre sonrisas.

También hizo mención a Santiago del Estero en referencia a su paisaje y expreso: “le comentaba recién al Gobernador que hace años que no vengo y realmente vi otra provincia, Santiago está muy lindo, muy acomodado, una ciudad limpia, ordenada, en definitiva una ciudad con mucho futuro. Los jugadores están muy contentos, muchas veces ellos no atienden las necesidades de la gente porque nosotros venimos a un partido de alta competencia, pero ayer salieron los jugadores, pero la realidad es que los jugadores se entremezclen con la gente”. Además se refirió a su rival de turno Central Córdoba y dijo: ”es un muy buen equipo, yo creo que el objetivo ya está cumplido y nosotros venimos a cumplir nuestro objetivo”.

Finalmente, a modo de despedida la máxima autoridad Xeneise, dejo un mensaje a la juventud santiagueña y manifestó: “el deporte es fundamental, los va a sacar de la calle, del alcohol, de la droga y yo veo que el gobernador de ustedes tiene una fuerza muy grande en todo lo que tiene que ver con el deporte, hoy estuvimos hablando y cada 10 palabras me hablaba del deporte, de la actividad, de los jóvenes, de los chicos, bueno este es el país que queremos todo y desde el deporte vamos a salvar a muchos chicos que entran en caminos que no sirven”, concluyo.