Citan a docentes y a responsables de instituciones

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, CITA a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de Lunes a Viernes, de 8:00 a 12:00 Hs, en Planta Baja del edificio del Organismo, Av. Belgrano (S) 1940, Ciudad Capital:

Cardozo, Estela V.- Asunto Nº 11340/19; Dirección Escuela Nº 416 – As. Nº 31662/19; Herrera, Fabiola.- As. Nº 43867/19; Larcher, Miriam – As. Nº 55339/18; Roldán, Estela – As. Nº 46947/18; Ovejero, Celia – As. Nº 11183/19; Juárez, Juan M – As. Nº 17277/19; Dávila, Roxana – As. Nº 32297/19; Leal Barrera, Gabriel – As. Nº 27/17; Paloma, Norma – As. Nº 37242/14; Carrizo, Ramón A – As. Nº 26257/16; Montes, Lucy – As. Nº 26490/19; Rigo, Miriam – As. Nº 26487/19; Campero, Claudia.- As Nº 19504/17; Gutierrez, Paola – As. Nº 609/13; Umbides, Marcelo – As. Nº 25472/16; Sosa, Alicia – As. Nº 57982/14; Valdivia, Gustavo – As. Nº 16198/13; Vásquez, Cecilia – As. Nº 12020/18; Gómez, Celina – As. Nº 23789/19; Uriarte, Héctor – As. Nº 47611/17; Velazquez, Ovidio – As. Nº 46636/18; Santillán, Andrea – As. Nº 9388/19; Isac, Jorge – As. Nº 36684/19; Maldonado, Fátima.- As. Nº 26395/19; Rubio, Mónica – As. Nº 20296/16; Bustamante, Mayra – As. Nº 16421/18; Giménez, Camila – As. Nº 24190/19; Lund, Yolanda – As. Nº 70358/15; Ybalo, María – As. Nº 22944/19; Ulloa, Mariela.- As. Nº 50081/14; Si.Me.Se.- As. Nº 21742/19; Mayora, Roxana.- As. Nº 39184/19; Gonzales, Laura – As. Nº 8164/19; Direcc. Esc. Nº 88.- As. Nº 45613/19; Direcc. Esc. Nº 496.- As. Nº 41733/19; Direcc. Esc. Nº 954.- As. Nº 52584/17; Pogonza, Laura – As. Nº 57755/18; Sayago, Clara – As. Nº 46716; Brandán, Patricia – As. Nº 42029/19; Salazar, Albana – As. Nº 224/18; Dirección Esc. Nº 1240 – As. Nº 37272/19.-