Ricardo Bochini visitó el Estadio Único

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini junto al secretario de Deportes de la provincia, Prof. Carlos Dapello y el ex jugador de Independiente de Avellaneda, Ricardo Enrique “Bocha” Bochini realizaron una recorrida por el Estadio Único. La llegada a la monumental obra fue a través del tren al desarrollo.

Al concluir el recorrido, el ex jugador del Rojo de Avellaneda, Ricardo “Bocha” Bochini, se refirió al estadio y manifestó: “vine a pasar unos días de feriado largo por acá, a la ciudad de Termas de Rio Hondo y aprovechando que estoy acá, me vine a conocer el Estadio Único de la provincia de Santiago del Estero, que se está construyendo y la verdad que va quedar muy lindo. Esto es federalizar el futbol, yo creo que hay muchas provincias que ya tenían un estadio donde se habían jugado eliminatorias y bueno ahora Santiago del Estero va tener su estadio, para que toda la gente de la provincia pueda vivir estos partidos en una cancha hermosa como es esta”. Haciendo una comparación con el estadio de Independiente dijo “son estadios cómodos, donde la gente puede ver los partidos en varios sectores de la cancha y eso es lo más importante, porque antes los clubes no tenían estas canchas y la gente va y está cómoda”

Finalmente, el “Bocha” comentó “todos sabemos que la gente de Santiago del Estero es muy fanática del futbol y por eso este estadio cada vez que se utilice va estar completo”.

Para finalizar, hizo mención a Santiago del Estero “A la provincia la vi muy bien, muchas obras, hace muchos años que vine y veo que cada día hay algo nuevo para ver, seguramente volveré si me invitan cuando ya esté funcionando, en el partido de la Copa América, entre Uruguay y Paraguay, un partido muy importante”, concluyó.