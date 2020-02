Familias de Totorillas, Figueroa, acceden a viviendas sociales construidas por comunidades aborígenes

Se trata de 22 casas. El ministro Niccolai resaltó el trabajo de “las comunidades aborígenes por involucrarse con el programa, por el compromiso y la generosidad que tienen hacia los demás»

El programa de viviendas sociales avanza en todo el territorio provincial y en esta oportunidad en la localidad de Totorillas, departamento Figueroa se entregaron unidades habitacionales a 22 familias de los parajes, Potrillo Pozo, Km 4, Km 12, Lote 2, Totorillas y Cardón Esquina, que fueron construidas por las comunidades aborígenes: Comunidad Indígena Totorillas, a cargo de David Almaraz; Asociación Civil de Fomento Totorillas, presidida por Felipe Almaraz; Asociación de Fomento Tukuypaj Shamaiku, dirigida por Nelson Ferreyra; Comunidad Indígena Tonokote Atoj Wasin, cuya titular es Noemí Paz; Asociación Potrillo Pozon, que preside Ana Sosa y Comunidad Indígena Km 4 dirigida por la kamache Dora Villalba.

La ceremonia formal de entrega de llaves a todos los beneficiarios se realizó en el domicilio de Eduardo Luna donde estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai y los representantes de las ONG, como así también vecinos que se convocaron para acompañar a los beneficiarios.

En este marco, los titulares de las comunidades originarias, que intervinieron en la construcción de las casas resaltaron la importancia del programa, ya que permite que familias de escasos recursos accedan a sus viviendas y agradecieron la posibilidad de ser parte del mismo y ser nexo entre la sociedad y el estado. «Es la segunda vez que vienen a esta localidad por lo que estamos satisfechos por la cantidad de viviendas que vamos construyendo”, señalaron.

A su turno, el ministro Niccolai, dijo: «siempre es un gusto estar en este departamento donde se hacen tantas viviendas sociales porque es un departamento que además de tener comisiones municipales tiene una rica vida institucional con diversas ONG y el gobernador Zamora está muy contento por cómo se desarrolla el programa aquí y les hace llegar el saludo afectuoso y los felicita a todos los representantes de las comunidades aborígenes por involucrarse con el programa, por el compromiso y la generosidad que tienen hacia los demás».

En otro orden, el titular de la cartera de Desarrollo Social recordó que este programa se inició durante la gestión de la ex gobernadora y actual senadora, Dra. Claudia de Zamora “que les hace llegar el saludo y quiero decirles que ella tiene un compromiso especial por este programa de tanta sensibilidad social que está cumpliendo con sus objetivos, para generar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes”.

En el final, destacó la importancia y la consolidación del programa en todo el territorio santiagueño, «es un programa que no existe en otra provincia y me atrevo a decir que no existe en otros países limítrofes, porque no es que sean dos viviendas, sino que ya llegamos a las casi 20 mil casas construidas y otras en proceso de construcción, es decir es un programa que ha avanzado y se ha consolidado en cada rincón de la provincia, dándole solución habitacional a miles de familias que estaban en situación de vulnerabilidad”, finalizó el ministro Niccolai.