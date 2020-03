Campo en alerta por retenciones

Por supuesto que los temas centrales de este fin de semana pasaron por el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso que implicó, además, un discurso del presidente Alberto Fernández, que era considerado estratégico sobre lo que puede ocurrir en materia de política y economía en las próximas semanas, y por el estado de alerta del campo con asambleas como la que tuvo lugar ayer en la Ruta 9, cerca de Baradero, Zárate y San Pedro, a la espera de una definición sobre movimiento de algunas retenciones (que ya estaría adoptado por el Gobierno), que se dilató la semana pasada cuando hasta se habían cerrado los registros de exportación, luego se dio marcha atrás parcialmente con esta medida, y nadie explicó el porqué.

Las especulaciones estuvieron a la orden del día, desde eventuales cambios sobre lo ya decidido, hasta el “favor” de no provocar una escalada en la protesta del campo justo cuando se lleva a cabo una de las muestras agropecuarias más mediática del año, que puede ser un fracaso si los productores no concurren, o la boicotean. En medio, los menos extremistas, que hablan de una fuerte pulsada entre el Gobierno, que no quiere conflictos en la calle, y los dirigentes rurales, que no pueden garantizar la contención de la gente del interior.

En todo caso, las versiones sostienen que el “piso” del Gobierno es la suba de los famosos 3 puntos (de 30 a 33) en las retenciones del complejo sojero, “siempre y cuando” la dirigencia garantice que no habrá medidas de protesta, caso contrario, la suba se podría aplicar también al maíz, al trigo y a la carne, aunque para calmar a algunos gobernadores de provincias más chicas, podrían disminuir algún punto a productos de menor volumen de exportaciones, como miel, maní, frutas, etc., por un monto que no llegaría a los u$s100 millones. Las diferencias entre los dirigentes nacionales tampoco ayudan, ya que fluctúan entre un oficialismo “exagerado” que le endilgan a alguno de ellos, hasta el hecho de no querer afrontar el costo político de aparecer como los primeros a hacerle una protesta formal a este Gobierno.