Discurso del Gobernador, Dr Gerardo Zamora

En este día tan importante, porque damos inicio a un nuevo ciclo lectivo en nuestra provincia, tenemos la alegría de compartir 89otros dos acontecimientos especiales, hoy contamos con la visita del ministro de Educación de La Nación, el Lic. Nicolás Trotta, a quien agradecemos su presencia aquí, y que nuevamente hoy lo hacemos inaugurando un establecimiento educativo.























Es una inmensa alegría hacerlo aquí en esta querida ciudad de Forres, quiero saludar con el mayor afecto a todos los hermanos Forrenses, y a la comunidad educativa de esta institución, que se suma a las más de mil Escuela primarias con la que cuenta nuestra provincia y que va a satisfacer una demanda muy importante de esta ciudad, una construcción totalmente nueva y equipada con todos los elementos necesarios para una educación de calidad, y es una alegría también haber inaugurado 15 viviendas sociales, aquí, bajo este programa tan importante ya estamos con estas casi en las 19,000 viviendas totalmente amobladas entregadas en forma gratita a familias en situación de vulnerabilidad, algo en lo que seguiremos invirtiendo sin pausa alguna!!

Quiero destacar que la inversión que demando este establecimiento se hizo íntegramente con fondos provinciales, y que tal como venimos haciendo en estos últimos anos, seguiremos invirtiendo en la construcción, ampliación y reparaciones de establecimientos educativos en todo el territorio provincial.

En el área de infraestructura escolar, a modo de ejemplo, en relación a las documentaciones Técnicas, las obras escolares ascienden a 448 proyectos realizado en el año 2019.

Para dar muestra de algunas de las obras más significativas:

Colegio Nacional “Absalón Rojas, su Refacción, Restauración, Ampliación y puesta en valor del edificio, al igual que el Colegio del Centenario, en la ciudad capital.

•Escuela N° 1241 “Benjamín Santillán” – Barrio Borges,



•Colegio Secundario Pablo Laguzzi – La Aurora – Dpto. Banda

•Centro Experimental N° 6 Del Sesquicentenario – Termas Rio Hondo

Y entre los edificios Nuevos a Ejecutar podemos mencionar:



•Jardín, Escuela Primaria y Secundaria Don Bosco – Ciudad Capital

•Escuela Técnica sector Nodo Tecnológico – La Banda



•Escuela Especial Suncho Corral

•Instituto Formación Docente N° 9 – Suncho Corral

•Jardín de Infantes N° 878/1032 – Frías

•Instituto Formación N° 3 anexo Forres

•Escuela N° 1027 – Los Juries



•Escuela de Manualidades y Tejidos N° 1 “Sor María Antonia de la Paz y Figueroa” – Ciudad Capital



•Escuela N° 418 – Nuevas Esperanza – Dpto. Pellegrini



Que son parte de 40 (cuarenta) llamados a licitación ya realizados.

Las obras en ejecución lo que va del presente año asciende a 65, y el total entre obras ejecutadas y aun en ejecución en la actualidad es de 235.



Así por el Programa Plan de Obras y Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles tenemos. La Construcción de albergue y refacción general del colegio secundario Papa Juan XXIII de la localidad Los Pirpintos.



Por el Programa Promer II, la construcción de edificio escolar del Colegio Secundario Sede del Agrupamiento 86125 de la localidad de Upianita – Dpto. Silípica, y la licitación para la construcción de edificio nuevo del Colegio Secundario Ramón Sanchez Barquet – Agrupamiento 8601132 de la ciudad de Bandera Dpto. Belgrano.



También hemos finalizado obras como los nuevos edificios de los colegios secundarios:



-de Atamisqui.



-de Libertad Dpto. Moreno.

-de Herrera



– de Invernada Norte, Dpto. Figueroa.-

– de Brea Pozo

-y de Buey Muerto, en el Dpto. Robles

…se encuentran terminadas las obras de los siguientes Jardines de Infantes:



– nº 186 de Sachayoj.

– otro en Quimili y dos más en Añatuya.

– en Sumampa, Fernandez y Los Ralos- Dpto. Rio Hondo; entre otras obras de edificios nuevos o refuncionalizados que tenemos previsto inaugurar prácticamente todas las semanas a partir de hoy.

Quiero destacar y agradecer a los docentes de nuestra provincia porque en todos estos últimos años hemos cumplido el calendario escolar acordado y hemos renovado el compromiso para este año con la Mesa de Diálogo y Trabajo docente.



Así, hemos acordado para el presente año un incremento salarial de 45% al salario básico de todo el sector público, que en el caso docentes de nuestra provincia, significa que el punto índice pasara de 44,73 a 64,86. Teniendo en cuenta que en el año 2.005 el índice docente se encontraba en 1,82 puntos, el mismo ha tenido en todo este período un incremento del 3.563,73% desde que fuera descongelado en aquel año. Se suma a este incremento, los montos otorgados por el Ministerio de Educación de La Nación en acuerdo paritario del día miércoles pasado, que consiste en la suma de $4.840 pagaderos en cuatro cuotas de $1.210 cada una, a partir del mes de Abril y correspondientes a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio, y que serán abonados junto al FONID. Asimismo, se garantiza a través del fondo compensador del salario docente que envía la nación, que ningún docente, a partir del cargo testigo de maestro de grado y sus equivalentes en horas cátedras, percibirá a partir de marzo menos de $23.000 y a partir de Julio menos de $25.000. Quiero agradecerle ministro a Usted y la actual gestión del Gobierno de la Nación por haberle devuelto a los docentes de nuestra provincia el derecho a percibirlo y también por haber asumido la deuda que la gestión anterior había generado con ellos.



Quiero mencionar también que en el acuerdo arribado en la provincia con la mesa de dialogo en materia salarial, se dispuso el pago de la ayuda escolar que este año será por cada hijo de $6.000 y se abonará el día 17 de Marzo, debiéndose presentar los certificados de escolaridad hasta el próximo día 12.

Sabemos que siempre tenemos más para mejorar, pero que si lo hacemos dialogando con responsabilidad, y con las escuela abiertas y nuestros hijos educándose, tendremos un mejor futuro…una vez más, muchas gracias por ello, a todos los docentes santiagueños!!!



En el presente, año continuaremos otorgando equipamiento integral a los Establecimientos Educativos que son construidos y/o refaccionados, como en el que estamos hoy inaugurando.



Seguiremos invirtiendo en la seguridad alimentaria de los 196.691 alumnos que asisten a las escuelas de la provincia, a través de comedores escolares y el desayuno fortificado … El año pasado el presupuesto total fue de $ 805.815 … y este año 2020, reforzamos el presupuesto e invertiremos $ 1.277 millones de pesos que resultan de un costo por ración de $ 52,45 los alumnos de jornada simple y de $ 74, 03 los de jornada completa y extendida , entre el valor del producto entregado por la firma Tecno Santiago que pudimos apreciar en el recorrido previo, y el fondo de refuerzo en dinero, al Director de los establecimientos.







El Consejo General de Educación sigue avanzando en el proceso de informatización de datos sobre altas, bajas, licencias y fojas de servicios docentes de los diferentes niveles educativos a través del sistema de registro del Centro de Atención Docente; su portal ha seguido incorporando sistemas informáticos que posibilitan a los docentes la “autogestión” en diferentes trámites – Fojas de Servicios Digital, Seguro Escolar Digital, Reconocimiento Médico Docente, Sicobse, Consejo Virtual, Mis Recibos-, estableciendo una comunicación directa, reduciendo plazos de mismos y una respuesta más rápida por parte de la Administración, disponiendo allí también de información sobre las autoridades provinciales, enlaces de interés, normativas vigentes, calendario escolar, documentos de trabajo, informes, artículos, boletines de noticias y publicaciones las que pueden fácilmente descargarse, imprimirse y ser compartidos a través de correo electrónico o de las redes sociales, y fundamentalmente, las Comunicaciones y Notificaciones, con pleno valor legal para todos sus efectos, sustituyendo eficientemente las publicaciones en los medios de prensa escrita salvo casos expresamente previstos y a través de los correos electrónicos institucionales oficiales y de docentes. También a partir de febrero, el Consejo General de Educación ha puesto a disposición en el portal único del Organismo www.cgesantiago.gob.ar en la pestaña “MIS RECIBOS”, un servicio más destinado al personal docente de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Público Provincial, que permite la consulta online y en cualquier momento, del contenido de sus recibos de haberes devengados. Este novedoso sistema es de carácter meramente informativo y no reemplaza el soporte físico del recibo de sueldo emitido por la Dirección General de Informática de la Provincia, subsistiendo por lo tanto, la obligación de los docentes de retirar los mismos de los establecimientos educativos donde se desempeñan, para todos sus efectos legales, pero permite, disponer conocimiento inmediato del mismo, ante cualquier duda o faltante por descuentos que posteriormente puedan darse en su cuenta sueldo del sistema bancario, incluso, en el caso de desempeñar otros cargos en la Administración Pública Provincial, el agente visualiza la totalidad de sus haberes. Todos estos avances que destacan el proceso de modernización del Consejo de educación, permiten al docente sobre todo del interior, muchas veces evitar trasladarse varios km para realizar un trámite u obtener alguna información.



Se seguirá trabajando en fortalecer las trayectorias escolares de los niños que concurren a escuelas primarias de sectores vulnerables, con diversas estrategias de intervención como: apoyo pedagógico, nivelación, proyectos de aceleración y terminalidad y oferta de talleres para los niños y niñas en situación de riesgo pedagógico, incluyendo centros comunitarios de zonas vulnerables y en el hogar de transito de mujeres en situación de violencia.



En el marco de la modalidad de Educación Artística, seguirán las acciones para acompañar a los estudiantes desde la formación de capacidades y habilidades como: encuentros, jornadas de trabajo y asistencia para el acompañamiento de las trayectorias escolares destinada a supervisores, equipos de conducción y educadores. Se continuara trabajando con el programa Copla Parda, y se ejecutara el Intercolegial de Teatro en 12 subsedes del interior y la instancia final.

Continuaremos con la campaña “Reanimación Cardio Pulmonar en las Escuelas”, capacitando a estudiantes secundarios de los últimos años y de nivel Superior; también a docentes en técnicas de reanimación cardiopulmonar, maniobras frente a atragantamiento y nociones sobre el uso del desfibrilador externo automático, enmarcados en la “Ley nacional N° 26.835.

También como pudimos ver en el Aula salud, recién durante el recorrido, avanzaremos coordinadamente durante este año con programas provinciales como el Prosane, Dengue, Salud Bucal alimentación e inmunizaciones, para ayudar aprevenir, controlar y atender la salud de nuestros niños y niñas en edad escolar



Avanzaremos con en el fortalecimiento de las capacidades estudiantiles en competencias digitales.



Y con el objetivo de brindar acceso a Internet para uso pedagógico, ya contamos en nuestra provincia con una Red de más de 2.000 Kms de Fibra Óptica dotada de la más alta tecnología de comunicación, con ella se está brindado conectividad de alta velocidad a las escuelas que según la cantidad de alumnos alcanza hasta los 100 Mb de velocidad. Por otra parte dentro de cada Establecimiento Educativo se desarrolla una red de cobertura WiFi integral que permite a la comunidad educativa integrarse a la Economía del Conocimiento, con las más avanzadas aplicaciones utilizadas en Educación a nivel mundial y capacitarse en el uso de las últimas tecnologías…una muestra de la tecnología con la que cuentan ya algunas escuelas es la conexión que estamos manteniendo en este acto con seis escuelas de diferentes puntos geográficos de nuestra provincia.

Asimismo, y para convertir el servicio de conectividad en una verdadera herramienta de trabajo para docentes y alumnos, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia se ha desarrollado una plataforma Educativa que presentamos hoy y que gradualmente se ira implementando en las diferentes escuelas conectadas con el fin de mejorar la educación de los santiagueños incorporando tecnología e innovación.



Esta Plataforma se la formula como complemento del plan de conectividad de internet y permitirá compartir materiales didácticos multimedia, realizar trabajos grupales de forma colaborativa , evaluar a los alumnos de forma ágil y segura, mantener comunicación directa entre alumnos y profesores, agendar trabajos , evaluaciones , hacer el seguimiento personalizado del alumnos, entre otras posibilidades, que se complementara con un banco de recursos seleccionados para el docente organizado por Niveles y Modalidades Educativas, Asignaturas y Temas.

En la Modalidad de Educación Rural, se acompañara el trayecto de docentes y alumnos, a través de Capacitaciones al nivel inicial y primario Rural desde Ateneo Aprender con la Familia y en la Escuela, Ateneo para el nivel primario en el Laboratorio enseñamos y aprendemos; también se continuará abordando el aprendizaje con la formulación de los proyectos de Base local, donde se trabajará sobre un total de 60 agrupamientos de nuestra ruralidad.

Continuaremos con la implementación de la escuela secundaria rurales mediada por Tecnología de la información y la comunicación, que cuenta con el apoyo de UNICEF, permitiendo que adolescentes de zonas remotas, puedan completar su educación sin tener que dejar sus comunidades. Los lugares de impacto hoy, son (Tusca Pozo, Bajo Alegre, San Andrés, La Costosa, Bajo Hondo, San Félix, San Cristóbal, Los Tunales, San José, La Guanaca) donde actualmente funcionan primero y segundo año de la educación secundaria y este año se implementa el 3 año.

Seguiremos llevando a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento con la enseñanza de la Educación Sexual Integral en las escuelas; y con el objetivo de articular las políticas de inclusión educativa en todos los niveles y modalidades, se trabajara en jornadas de difusión e implementación de la resolución 311/16 para la integración de alumnos con discapacidad.

En las escuelas técnicas continuaremos con la entrega de equipamientos, insumos y reparaciones menores, y con el Programa Talleres móviles por todo el interior previendo capacitar 1000 personas en los oficios de mecánico, electricidad, sanitarios y textil.



Avanzaremos sin pausa con el programa Plantando Futuro en las escuelas, para inculcar a nuestros niños y jóvenes el cuidado y preservación de nuestro hábitat, y daremos continuidad al Programa Conociendo mi Provincia, para seguir dándoles posibilidades a miles de jóvenes del secundario, de conocer su provincia, su patrimonio cultural, turístico e histórico.

Santiago del Estero celebra sus 200 años de AUTONOMÍA PROVINCIAL. La declaración de nuestra autonomía (de acuerdo con algunos historiadores) provocó gran sorpresa y admiración, al enarbolar con la misma, los grandes principios de la organización federal, gesta que -más allá de las diferentes lecturas históricas- se pudo concretar gracias a un espíritu colectivo, que permitió delinear un espacio común de identidad y cuya vitalidad, requiere el recuerdo vivo de la historia, pero al mismo tiempo nos convoca hacia la construcción compartida de un futuro promisorio.

En consonancia con la reciente Declaración de Chapadmalal que pronunciara el Consejo Federal de Educación días atrás, nos proponemos avanzar hacia mayores niveles de escolarización de nuestros niños y niñas, sabedores que esos primeros aprendizajes, son las claves para iniciar y permitir los pasajes por los diferentes tiempos de constitución subjetiva y social.

Así, también, nos proponemos aumentar la escolarización en el nivel secundario. Si bien en estos años, el 74% de los jóvenes de nuestra provincia se encuentran incluidos en el nivel secundario, creemos necesario avanzar aún más en esta meta para incluir a todos aquellos que aún no se encuentran transitando la educación secundaria.



Nos proponemos, además, a avanzar hacia aprendizajes de mayor calidad en todos los niveles. Entendemos que ese tiempo escolar, es un tiempo de construcción de habilidades y competencias para un ejercicio pleno de ciudadanía y participación.



Para ello, a nuestra secundaria queremos darle un nuevo sentido; una trama más innovadora en donde los jóvenes se acerquen al abanico de los diferentes saberes disciplinares, científicos, tecnológicos, artísticos y deportivos En este sentido queremos implementar nuevos diseños curriculares que en su recorrido ofrezcan, despierten y consoliden las herramientas necesarias para la construcción de un proyecto de vida personal y comunitario.

Hoy, que contamos con tecnologías de la información ya que durante este año terminaremos de concretar la conectividad de todas nuestras escuelas, podremos facilitar no solo la comunicación, sino también la democratización del saber. Un saber que, en otros tiempos estaba reservado para “algunos”, pero que hoy se encuentra a disposición y es accesible para todos.



Imaginamos, y no a muy largo plazo, aulas con tecnologías que permitan ese acercamiento desde otras representaciones. Con las posibilidades que ofrecen hoy los simuladores y las diferentes aplicaciones informáticas a la hora de aprender. Hoy podemos observar en imagen 3D por ejemplo el cuerpo humano, que hasta hace unos años atrás solo se lo visibilizaba en un libro con las limitaciones de la bi-dimensionalidad. Así también, los saberes científicos aplicados en proyectos concretos como la robótica, permiten dar respuesta a necesidades concretas de nuestra sociedad. Por ello hoy estamos presentando en esta escuela esta nueva propuesta que pudimos recorrer recién, junto a las autoridades. Las escuelas técnicas también serán una prioridad, ya que facilitan y promueven, luego, la inserción de nuestros alumnos al mundo del trabajo… pero queremos más, queremos jóvenes que no solo salgan capacitados para acceder al mundo laboral… queremos también jóvenes con capacidad innovadora que sean capaces de emprender y generar trabajo en la sociedad en que viven!! Es parte de nuestro desafió educativo, de esta generación del bicentenario ¡!

Educación, democracia y libertad, transitan de la mano, y hoy poder vivir eso, es de un valor inconmensurable,

Requiere del respeto por el otro y el respeto por la igualdad, entendida como aquel derecho inalienable y humano de participar de una comunidad política y del espacio de lo público… por lo tanto sabemos que la escuela no debe reducirse al dictado de los contenidos exclusivamente, sino que los mismos deben ser andamiajes, que permitan pensar la realidad de los tiempos actuales, construir una mirada crítica y reflexiva de la discursividad de la época para ponerla en tensión, pero también, y sin dejar revivir el recuerdo de lo hecho, de lo logrado, de nuestras raíces, de nuestra historia… proyectarnos al futuro, y desarrollarnos, individual y colectivamente.

Creemos que nuestros 200 años de autonomía provincial, nos invitan a renovar ese espíritu colectivo, renovar el espacio de lo común y relanzarnos en un proyecto compartido, de una sociedad más justa, con menos desigualdades, en donde todos podamos sentirnos parte en esa la pluralidad, y protagonistas en la construcción de una nueva gesta, basada en la ética de lo humano, para trascender las diferencias y hacer efectiva la capacidad de desarrollarnos y progresar sin exclusiones.

Quiero desearles un Feliz inicio del ciclo lectivo 2020 para todas las comunidades educativas de la provincia en el año del Bicentenario de nuestra Autonomía Provincial.

Que Dios nos acompañe e ilumine siempre!!