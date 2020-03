Citan a docentes y a responsables de instituciones

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, CITA a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de Lunes a Viernes, de 8 a 12 Hs, en Planta Baja del edificio del Organismo, Av. Belgrano (S) 1940, Ciudad Capital:

AbregúAngela –Asunto Nº. 19457/19; Moyano Zulema –As. Nº. 21587/19; Cazón Marta –As. Nº 19928/19; Giménez Justo R. –As. Nº 5023/14; Albarracín Angela –As. Nº 23560/19; Albornoz Maria D. –As. Nº 26325/19; Salvatierra Andrea –As. Nº 58206/18; Dir. Esc. Nº 79 –As. Nº 41324/19; Ledesma Sandra del V. –As. Nº 32185/19; Vizcarra Yolanda –As. Nº 23292/19; Neris Clara – As. Nº 34228/19; Cejas Ignacia –As. Nº 36452/19; Dir.Esc. Nº 1100 –As. Nº 32926/19; Paz Federico E. –As. Nº 37146/19; Figueroa Sara R. –As. Nº 36932/19; Dir. Esc. Nº 1094 –As. Nº 38714/19; Birchner Marta S. –As. Nº 45229/19; Dip, Silvia S. – As. Nº 45156/19; Trejo Liliana M. –As. Nº 44612/19; Gallardo Mirna –As. Nº 44045/19; Galván Silvia l.- As. Nº 3358/19; Gutiérrez Ivana M –As. Nº 27600/19; Eren Silvia M –As. Nº 35839/19; Pajón Yanina V. –As. Nº 11315/19; Carrizo Tirso – As. Nº 23786/19; Valdez Marta – As. Nº 3611/19; Geréz Silvia –As. Nº 26522/19; Jerez María C. –As. Nº 41676/19; Herrera Zuma R. –As. Nº 15493/19; Salvatierra Magdalena –As. Nº 28030/19; Maldonado Raúl A. –As. Nº 21144/19; Gómez Natalia de los A. –As. Nº 35439/19; Chávez Gabriela –As. Nº 44500/19; Domínguez Ramírez María –As. Nº 27635/19; Dir. Esc. Nº 1036 –As. Nº 15187/19; Vidal Vanesa/ Santillán M. –As. Nº 4809/19; Caliba Ariel – As. Nº 17861/18; Rodríguez Ana M –As. Nº 44917/19; Rodríguez Bustos Juan –As. Nº 15235/19; Herrera Zulma R. –As. Nº 44235/19; Loto Carlos A. –As. Nº 23493/18; Acuña Paola –As. Nº 4997/19; Cejas Ramón A. –As. Nº 14546/19;-