Julio De Vido anunció sus próximos planes en la política

El desaforado diputado nacionalJulio De Vido anunció cuáles será sus próximos proyectos en la políticas, tras conseguir la liberación en la causa que investiga irregularidades en el yacimiento carbonífero de Río Turbio, donde hoy Aníbal Fernández es interventor.

“Tuve casi 900 días de reclusión, si bien los últimos 80 días estuve en mi casa el hecho de no poder salir de casa fue como continuar en prisión. Es hora de recuperar el tiempo con los afectos y los amigos. Tengo que empezar a moverme más”, reveló De Vido en diálogo con Radio Cooperativa AM 770.

“Nunca soñé que estaba preso ni aun estándolo. La libertad está en la cabeza. El sistema carcelario no sirve para nada”, enfatizó el ex funcionario.

“No voy a abandonar la actividad política”, adelantó el ex ministro de Planificación Federal, y aclaró que en la actualidad “no hay relación personal” con Cristina Fernández de Kirchner. “No tengo contacto cotidiano con Alberto (Fernández), hace muchos años que no hablo, pero mi mujer sí habló por WhatsApp con él”, ventiló.

El Presidente se mostró molesto días atrás por el debate sobre los presos políticos en la Argentina. “Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo. Tenemos que ser prudentes porque alguien puede llegar a pensar que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa. Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia y el primero que lo hizo fue Alberto Fernández”, declaró el jefe de Estado.

Si bien De Vido admitió que mantiene contactos con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, -“hablo seguido”- y con gobernadores de Formosa Gildo Insfrán –“tengo una relación entrañable”-, aclaró que no es parte del Gobierno del Frente de Todos. “Tengo profundas diferencias en la política económica de Alberto Fernández, no me siento parte del oficialismo”, expresó Julio De Vido.

El exlegislador aseguró que en la causas en su contra “no hay cosas ciertas” y sostuvo que “la política no es para judicializar: no podés poner en prisión a alguien que tiene iniciativa política”, consideró.