Citan a docentes y a responsables de instituciones

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, CITA a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de Lunes a Viernes, de 8:00 a 12:00 Hs, en Planta Baja del edificio del Organismo, Av. Belgrano (S) 1940, Ciudad Capital:

Llanos, Sandra L. – Asunto Nº 45314/19; Torres, Nancy G. – As. Nº 33770/19; Dirección de la Escuela Nº 1066 – As. Nº 31868/19; Dir. Esc. Nº 326 – As. Nº 40473/19; Vieyra, Mario D. – As. Nº 45230/19; Miranda, Claudia E. – As. Nº 3913/19; Farutti, Erika M. – As. Nº 42147/19; Barraza, Marta N. – As. Nº 43442/19; Leguizamón, Zulma – As. Nº 43986/19; Dir. Esc. Nº 763 – As. Nº 42395/19; Dir. Esc. Nº 1239 – As. Nº 46364/19; Cordero, Claudia J. – As. Nº 43909/19; Nazar, Lilia A. – As. Nº 44870/19; López, Roxana – As. Nº 43739/19; Martínez, Zulma – As. Nº 45355/19; Martin, Héctor R. – As. Nº 45168/19; Sausalima, Walter E. – As. Nº 44062/19; Rodríguez, Victoria M. – As. Nº 44989/19; González, María S. – As. Nº 30103/19; Dir. Esc. Nº 816 – As. Nº 6829/19; Dir. Esc. Nº 474 – As. Nº 54590/17; Hernández, José – As. Nº 45178/19; Contreras, Yanina – As. Nº 64756/16; Rodríguez, Laura S. – As. Nº 64756/16; Dir. Esc. Nº 38 – As. Nº 15620/19; De la Vega, Yanina E. – As. Nº 33278/19; Acevedo Guiscafre, Mauricio – As. Nº 29076/19; Dir. Esc. Nº 1060 – As. Nº 37314/19; Dir. Esc. Nº 127 – As. Nº 11904/19; Dir. Esc. Nº 588 – As. Nº 32121/19; Dir. Esc. Nº 207 – As. Nº 47727/19; Dirección Ctro. Exp. Nº 7 – As. Nº 35656/19; Molina, Laura E. – As. Nº 43725/19; Coronel, Cristina B. – As. Nº 66342/16; Dir. Esc. Nº 946 – As. Nº 36884/19; Dir. Esc. Nº 145 – As. Nº 39808/19; Dir. Esc. Nº 209 – As. Nº 4166/14; Dir. Esc. Nº 1197 – As. Nº 25928/17; Dir. Esc. Nº 1041 – As. Nº 45192/19; Dip, Silvia S. – As. Nº 45156/19; Maldonado, María F. – As. Nº 44636/19.-