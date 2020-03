Ministerio de Salud informa que no existen casos de coronavirus en nuestra provincia

El Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero informa que no existen casos de coronavirus en la provincia y que se actúa según el protocolo para el seguimiento de viajeros provenientes de los países alta circulación

Ante la situación epidemiológica actual en nuestro país, con el registro de casos importados de Coronavirus COVID 19, el Ministerio de Salud de la provincia continúa en fase de contención y trabajando según el protocolo de respuesta inmediata en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación.

El escenario es dinámico por lo que la situación se está evaluando y monitoreando de forma permanente para la implementación de las acciones necesarias de acuerdo al caso.

Se informa que hasta el momento, NO EXISTE CIRCULACIÓN DEL VIRUS EN LA PROVINCIA POR LO QUE NO EXISTE NINGÚN CASO CONFIRMADO PARA CORONAVIRUS.

En esta fase de contención, la recomendación estricta del Ministerio de Salud es:

Todas aquellas personas que viajaron en los últimos 14 días a los países con circulación de alto riesgo (China, Italia, Francia, España, Alemania, Irán, Japón o Corea del Sur) deben comunicar su arribo a la provincia al Ministerio de Salud llamando al teléfono gratuito 107 (SEASE), o a los teléfonos de la Secretaría de Epidemiologia 385-4213006 o 385-5237077 y hacer aislamiento domiciliario durante 14 días desde que llegaron al país, tengan o no síntomas.

El Ministerio de Salud está realizando seguimiento diario y constante de todas las personas que viajaron a países con circulación de coronavirus para verificar que no presente síntomas. Si estos viajeros, presentaran fiebre más dolor de garganta o tos o dificultad respiratoria inmediatamente se activa otro protocolo que es el de “caso sospechoso” que lleva otras medidas como la toma de muestra y la atención según protocolo. Esto es así porque sólo contagian las personas que tienen síntomas. Hasta el momento, no existe ningún caso sospechoso en la provincia

La cartera sanitaria pide a la población tranquilidad y responsabilidad en relación a la información que se retransmite, y estar atentos a la información oficial que es la única validada científicamente.

Se realizan las siguientes recomendaciones para esta fase de contención:

Para Establecimientos Educativos

• Continuar con el ciclo escolar establecido.

• Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias (esto para toda la comunidad):

Lavado de manos frecuente con agua y jabón;

Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar;

Ventilar los ambientes; o limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

• Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al establecimiento escolar.

• En caso de niños o niñas o personal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus, aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domicilio sin concurrir y evitar el contacto social por 14 días.

Recomendaciones para personas que ingresen al país, provenientes de zonas con transmisión de coronavirus.

• Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

Lavado de manos frecuente con agua y jabón;

Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo;

Ventilar los ambientes;

Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia;

• Aislamiento en su domicilio desde la llegada al país y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante 14 días y comunicación con los teléfonos del Ministerio de Salud.• Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.