Citan a docentes y a responsables de instituciones

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, CITA a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de Lunes a Viernes, de 8:00 a 12:00 Hs, en Planta Baja del edificio del Organismo, Av. Belgrano (S) 1940, Ciudad Capital:

Dirección Escuela Nº 738 – Asunto Nº 62616/18; Brandán Mabel y Sequeira, Gladis- Asunto Nº 2167/19; Raquel del V. Díaz – As. Nº 44932/17; Toloza, Felipe H. – As. Nº 21005/17; Andrada, Ricardo A. – As. Nº. 47122/19; Figueroa, Beatriz Elena- As. Nº 26.486/19; Chávez Santillán Abraham – As. Nº 31320/19; Ibarra, Griselda E. – As. Nº 30467/19; Márquez, Laura R. – As. Nº 43050/19; Rodríguez, Viviana M. – As. Nº 47488/18; Trejo, Nancy – As. Nº 47865/19; Mendoza, Edith- As Nº 25788/18; Díaz, Jorge A. – As.Nº15554/19; Di Santo, Adriana – As. Nº 11816/19; Fernández, Florentina – As. Nº 18660/19; Romani, María y Chiervo Angélica- As. Nº 43747/17; Altamiranda, David– As. Nº 2745/2020; García, Liliana E.– As. Nº 32936/19; García, Liliana E.– As. Nº 32939/19; Dip, Silvia S. – As. Nº 54410/18, Lastra, Sandra E. – As. Nº 41805/19; Góngora, Emilse R. – As. Nº 35143/19; Ibañez, Sonia G. – As. Nº 40409/19; Santillán, María R. As. Nº 27222/17; Achával, Rubén – As. Nº 9761/17; López Blasco, Claudia– As. Nº 32429/19; Andrada, María C. – As. Nº 48853/17; Dirección. Esc. Nº 149– As. Nº 3652/20; Gallo, Reina M – As. Nº1427/20; Sosa, Ethel J.– As. Nº 57002/18; Coronel, Florencia F. – As. Nº 34537/19; Pérez, Emilia-As. Nº 310/20; Prestti, Gabriela – As. Nº 1155/20; Escalada, Ana M. – As. Nº 56600/18; Ayala Salvatierra, Constanza As. Nº 55998/18; Campos, María A– As. Nº 29704/19; Díaz, Ana M. –As. Nº 26488/18; Sequeira, Natali y Lárez, Dyana–As. Nº 41540/19; Brizuela, Helvecia I.- As.Nº26502/19; Dirección Esc. Nº 762 – As. Nº 40246/19; Dirección Esc. Nº 1001– As. Nº 1242/19.-