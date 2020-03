MUJERES EXPUSIERON EXPERIENCIAS EN LA REIVINDICACIÓN DE SUS DERECHOS

La modalidad de Mesa Panel fue la elegida para que mujeres que cumplen diferentes actividades laborales en Santiago del Estero, expusieran sus experiencias profesionales y personales, de manera tal que pudieron conseguir concretamente consolidar la igualdad de derechos con respecto al hombre.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, esta actividad tuvo lugar esta tarde en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales y contó con la presencia del vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar.

En su alocución, el magistrado recordó que es miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) y ponderó la realización de este evento, al decir: “Estos espacios no deberían ser con motivo de una fecha en particular, sino que cotidianamente nos lleven a consolidar estos procesos que no tienen que parar, en la búsqueda de igualdad de derechos”.

Además, sostuvo que “el tema de la lucha de la mujer por la igualdad de derechos ha sido dolorosa, que tuvo momentos difíciles. Pese a ello, se ha podido avanzar de modo significativo, a nivel universal, nacional y en la provincia, aunque en nuestra realidad hay patrones y estereotipos que nos hacen ver que todavía hay que trabajar mucho para alcanzar esta igualdad”.

Asimismo, consideró que “aquellos organismos que son los centros emisores de apoyo normativo que acompañan la lucha der la mujer, todavía deben comprender ese concepto de igualdad de género, que ellos han propugnado a través de distintos instrumentos”.

Por su parte, el presidente y vicepresidente segunda del Alto Cuerpo, Dres. Federico López Alzogaray y Ana Rosa Rodríguez, enviaron notas de felicitación a los organizadores del evento, excusándose de no haber podido asistir por compromisos contraídos con anterioridad, situación que también refirió la ministra de Justicia y DD.HH., Dra. Matilde O´Mill.

La iniciativa surgió de la delegación local de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) y contó con el apoyo del Poder Judicial provincial, con la finalidad de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de defender los Derechos Humanos en general, y el de las mujeres en particular.

Cabe detallar que fueron invitadas a la Mesa Panel la profesora Eugenia Morán, directora del Teatro 25 de Mayo; la psicóloga Adriana Cortese, coordinadora de Programas Nacionales de Adultos Mayores; la Ing. Alejandra Rafael, presidenta de la Cámara de Comercio; la Lic. en Enfermería, Rosa Dinardo, coordinadora de esa carrera en la UNSE; la Dra. Delia Raab de Álvarez, presidenta de la Fundación Mujer y por la empresaria Trinidad Sosa de Pianezzola.

Finalmente, el cierre artístico estuvo a cargo de la Dra. Fabiana Gunter, cantante lírica y funcionaria del Ministerio Público Fiscal.