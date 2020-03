Trotta convocó a los ministros de Educación provinciales para analizar el impacto del coronavirus en las clases

Los ministros de Educación de las provincias se reunirán este viernes en Buenos Aires con el titular de la cartera a nivel nacional, Nicolás Trotta, donde evaluarán la implementación de las medidas en las escuelas y discutirán si serán suspendidas o no las clases como medida preventiva para frenar el avance del coronavirus. La cumbre se dará en el marco en donde ya dos gobernadores tomaron medidas que restringen el curso normal de las clases y donde habrá planteos de gremios para fomentar un plan de contingencia con enseñanza a distancia. Desde Nación, no obstante, buscarán que haya continuidad en de clases en las aulas.

El encuentro, que también tendrá representación de gremios nacionales, se llevará a cabo en el Palacio Sarmiento, sede del ministerio nacional, a las 14 horas, según confirmaron a Ámbito fuentes de distintas provincias. En los distritos consultados no evaluaban la paralización de clases, aunque se preparaban para acatar las directivas de Trotta. “Se va a hacer una evaluación de las medidas, de cómo se están implementando. No es decisión del ministerio de Educación si se suspenden las clases. Esas medidas las toman los especialistas de las carteras de Salud y hasta el momento tanto el ministerio como la OMS dijeron que no era conveniente suspender las clases”, dijeron desde Nación a Ámbito.

Este jueves, el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales, fue el primero suspender las clases en una provincia, si bien en Jujuy no hay aún confirmado ningún contagio de coronavirus (hay una persona en observación, una mujer de 64 años con antecedentes de viaje a los Estados Unidos). En las escuelas se suspenderán las actividades desde el lunes 16 y hasta el sábado 28 de marzo en todos los niveles, tanto del ámbito público como privado, y se activará una tarea virtual de capacitación para los docentes, además de establecer un mecanismo de enseñanza para los alumnos, de acuerdo a los anuncios. Una medida similar tomó el misionero Oscar Herrera Ahuad, quien suspendió las clases en su provincia.

Por otra parte, desde el gremio de docentes UDA confirmaron que estarán en la reunión. “UDA va a pedir generar un nuevo marco para dar continuidad al ciclo lectivo en este período de pandemia, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje continúe en los hogares por 14 días con procedimientos auxiliares que tiene el sistema educativo, y no aúlicos”, aseguró a Ámbito Financiero su titular -y secretario de Políticas Educativas de la CGT- Sergio Romero. Además solicitará la postergación de la Feria del Libro.

El ministro Trotta desestimó la posibilidad de una suspensión y, tras afirmar que se están tomando tolas las medidas preventivas, llamó a la “responsabilidad y solidaridad”. Pero la dinámica del proceso puede dar paso a un giro en la estrategia.

En el gobierno Buenos Aires de Axel Kicillof también en las últimas afirmaron que las clases continuaban, aunque trabajaban en la elaboración de “un plan de contingencia escolar” para el caso en que el coronavirus lleve a suspender la actividad en las aulas. “Se trabaja en protocolos con material didáctico y pedagógico para continuar con la enseñanza”, afirmaron desde despachos bonaerenses.

En otras provincias consultadas por este medio marcaron un camino similar: ya elaboran materiales para continuar con las clases a distancia en caso de una suspensión.