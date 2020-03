Situación Epidemiológica CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud informa que, a la fecha, no existe ningún caso confirmado de Coronavirus en la provincia. Todas las personas que se encuentran cumpliendo la disposición obligatoria de AISLAMIENTO de manera preventiva ,por haber regresado en los últimos 14 días, de zonas de alta circulación del virus, se encuentran comunicadas con el sistema de salud y bajo seguimiento permanente. Ninguno de ellos presentó síntomas hasta el momento. La provincia continúa en la fase de contención.

Por otro lado, el Ministerio de Salud apela a la responsabilidad de todas las personas que llegan del exterior del país provenientes de zonas con circulación sostenida del Coronavirus a dar cumplimiento de las normativas vigentes comunicándose al 107 del Ministerio de Salud y manteniendo el aislamiento obligatorio y preventivo, aunque no presenten síntomas de la enfermedad, ya que ésta es la forma de minimizar los riesgos de trasmisión.

De acuerdo con el Decreto 260/2020, quienes no cumplan con el aislamiento serán denunciados penalmente para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Además se aclara, que según el protocolo no se recomienda ni es necesario el aislamiento domiciliario de los convivientes del viajero. Siempre y cuando los convivientes no hayan viajado a esas zonas y estén sanos. Si se recomienda, para todos los convivientes, cumplir estrictamente las medidas de prevención comunes a todas las enfermedades respiratorias: lavarse las manos con jabón regularmente, estornudar en el pliegue del codo, no llevar las manos a los ojos y la nariz, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que usamos con frecuencia, no compartir utensillos personales.

Si se presentaran síntomas respiratorios y Fiebre de 38 C o más, y dolor de garganta, tos seca o dificultad respiratoria, el sistema de salud activa un protocolo para caso sospechoso y se realizan todas las medidas necesarias para su tratamiento.

Además, el gobierno de la Provincia estableció en el ámbito de la Administración Pública Provincial, Entes Autárquicos y Descentralizados una licencia extraordinaria de carácter excepcional por un periodo de 14 días corridos para todas aquellos empleados públicos que hayan regresado a la Provincia de países con casos confirmados de coronavirus (COVID-19) a fin de que los mismos permanezcan en sus hogares con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA MAYORES DE 65 AÑOS

El coronavirus puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 65 años y personas con afecciones preexistentes (como hipertensión arterial, diabetes, etc.).

Las recomendaciones para personas mayores de 65 años o más son:

Reducir las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

Lavarse frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol.

Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser.

Ventilar los ambientes.

Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

No auto medicarse.

Consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones de la ciudad, para saber cómo hacer correctamente la consulta.