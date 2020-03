HCD: Autorizan al DEM a transferir predio al PE para la futura Jefatura Central de Policía de la Provincia

Sin mayores altibajos y en tranquilidad, se concretó la 3ra sesión ordinaria del H. Concejo Deliberante de la Capital, presidida por su titular, Humberto Eduardo Santillán, contando con la presencia de 8 ediles. En la oportunidad, se sancionaron importantes iniciativas, con despacho de comisión, se estableció nueva normativa para el Boleto Estudiantil Electrónico Gratuito (clic aquí)y se autorizó a la Municipalidad de la Capital a transferir al Gobierno de la Provincia un lote con destino a la construcción de la Jefatura Central de Policía. Se trataron como reservas y sobre tablas; la declaración de Interés Municipal y Cultural el “50 Aniversario de LV 11” y se declararon de interés municipal los actos a desarrollarse por el “Día Nacional e la Memoria por la Verdad y Justicia”.

En la oportunidad, en la apertura de las deliberaciones, reflexionó la concejal Romina Brandán (Frente Cambiemos), y aludió al momento sanitario grave por el que atraviesa el país y el mundo, señalando que “esta bancada pretende llevar tranquilidad a los vecinos, convocando a la comprensión y a la solidaridad de todos, y nos ponemos a disposición del DEM con nuestros equipos técnicos y para aquellas personas que estén en condición de riesgo. Creemos, que necesitamos la unión de todos y trabajar en un mismo sentido”.

Reservas Aprobadas

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia

A instancias del concejal, Lelio Manzanarez (FC), se trató sobre tablas, y se sancionó por unanimidad, un proyecto de Ordenanza por la cual “se declara de Interés Municipal los actos a desarrollarse con motivo del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, instituido el día 24 de marzo de 2001 mediante Ley Nacional Nº 25.633 en conmemoración de las víctimas de aquel proceso iniciado en la misma fecha del año 1976”.-

En los considerandos se indica que “este 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del inicio de la etapa más oscura de nuestra historia. Y es siempre una fecha que desde este espacio debemos utilizar para reflexionar sobre los hechos ocurridos y contribuir a la memoria colectiva”.

Agrega que “el 24 de marzo de 1976 no solo se interrumpió el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, sino que también comenzó a escribirse la página más negra de nuestra historia que implicó la destrucción total de los lazos sociales y los anhelos de una sociedad más justa”.

Señala que “estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados o “desaparecidos”, según el informe de la CONADEP, el 30 % de los desaparecidos eran obreros, el 21 % estudiantes y casi el 18 % eran empleados. Es decir, las principales víctimas fueron aquellos ciudadanos que se negaban a permanecer en silencio frente al avasallamiento de las libertades individuales y colectivas”.

Agrega que “el proceso mencionado dejó como saldo treinta mil desaparecidos y 400 niños robados que aún son buscados por sus familiares con Organizaciones de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo”.

Añade que “es deber de este HCD velar por un país donde la Memoria, la Verdad y la Justicia, sean las políticas de Estado que marque el camino para no repetir la historia”.

Subraya que “la sanción de la presente, es de vital importancia no solo por el homenaje a estos ciudadanos sino para asegurar que el recuerdo de lo ocurrido sea aleccionador para las futuras generaciones y la memora del padecimiento vivido sea permanente”.

50 Aniversario de LV 11

En la oportunidad, en atención de la nómina de “asuntos entrados” se reservó, se trató sobre tablas y sancionó, por unanimidad, un proyecto del Frente Cívico, fundado por el jefe de la bancada oficialista, Lelio Manzanarez, por el cual propició una ordenanza por la cual se “declara de Interés Municipal y Cultural el 50º Aniversario de Radio LV 11 “La Radio de los Santiagueños”, de acuerdo a lo preceptuado en la Ordenanza Nº 4803/13”. Se hará entrega de copia fiel de la ordenanza a las autoridades de la emisora mencionada precedentemente.

En los considerandos se indica que “la historia de LV 11 es la historia misma de Santiago del Estero. Durante más de cuatro décadas las luchas por el agua, por mejores condiciones de vida en las comunidades rurales, por la vigencia de los derechos humanos, han referenciado una forma de hacer radio, un compromiso irrestricto en lo social. Desde el ámbito de un medio de comunicación”.

Indica que “los servicios gratuitos que actualmente brinda la emisora y su presencia estableciendo puentes entre las comunidades constituyen en algunos casos la única alternativa de comunicación para algunas personas, haciendo de esta radio un medio insustituible en la sociedad que los alberga y que la hayan adoptado con nombre y apellido: “LV 11 la Radio de los Santiagueños”.

Agrega que “desde el 29 de marzo de 1970 es un emblema de la ciudad capital la torre de 70 metros emplazada en los estudios centrales que se enlaza con la erigida en San Carlos de 186 metros de altura para cubrir con mayor amplitud y optimización la amplia geografía santiagueña y del norte del país”.

Señala el autor que “fue así que desde su inicio sentó las bases de una programación de neto corte cultural sin descuidar los contenidos y formatos de la comunicación popular. José María Cantos (padre) habría de instalar el concepto de un medio comprometido en lo social con su audiencia. La programación exponía propuestas deportivas, periodísticas, informativas de factura local, con noticias del país y del mundo. Desde su primera presencia al aire, su fundador fue categórico al recalcar la necesidad de asegurar la participación de la comunidad en esos micrófonos”.

Afirma que “a partir de ese momento la radio comenzó a experimentar un formato que logró un rápido proceso de expansión en toda la geografía provincial, acaparando la atención de una multitudinaria audiencia”.

Añade que “a través de este medio de comunicación se asimiló la defensa a los más humildes y a todos sin distinciones; convirtiéndose en una parte intrínseca de lo que todos entendemos que nos pertenece y que por eso se llama la “radio de los Santiagueños”.

Subraya que “ello alumbró definitivamente un perfil de radio que tiene como norte de sus acciones el servicio permanente e irrestricto a la comunidad. La historia recordará que finalmente la radio fue rehabilitada por el esfuerzo y el compromiso de empresarios, pero sustancialmente por la tenacidad y la confianza tributada por su audiencia ganada en las calles”.

Agrega que “ya hace años que la dirección de esta radio es responsabilidad de José María Cantos (h) contando siempre con el apoyo y la orientación del fundador del multimedio, su padre. El empuje y su visión de joven empresario premiaron su imaginación y talento, con el crecimiento sostenido del multimedio, llevado por una visión superadora. Es así que legró poner en marcha otras empresas, alcanzando un importante desarrollo”.

Por último, señala que “una cultura del trabajo y el sacrificio dentro del marco ético que imponen a todos sus acciones, han marcado a fuego a generaciones de locutrores, periodistas, técnicos y productores, que marcan una sustancial diferencia cuando de labor de medios se trata en el norte de la Argentina”.

Orden del Día

Transfieren predio para la futura Jefatura Central de Policía de la Provincia

Se trata del predio del ex Mercado de Abasto. A instancias de una iniciativa elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), se sancionó la Ordenanza por la que “ser transfiere en forma gratuita a favor del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el inmueble ubicado en esta ciudad en el Barrio Juan XXIII, denominado Lote M Polígonos A-B-C-D-A con una superficie de 10.731,41 m2 conforme Plano de Levantamiento Territorial Administrativo autorizada su registración definitiva por la Dirección de Suelo Urbano Municipal bajo el N°58 mediante Decreto N°16-P de fecha 07/05/1993 en Expediente N°1746-E-93 y aprobada por la Dirección de Catastro Provincial bajo el N°2754 leg 07 Expediente N° 10213-28-93, que mide y linda: partiendo desde el lado A-D me sito en el vértice A mido un ángulo de 89°03´11´´ y una distancia de 133,04m hasta llegar al punto B al sudeste y linda con calle Taboada; partiendo del vértice B mido un ángulo de 90°23´01´´y una distancia de 80,43m hasta llegar al punto C al noreste y linda con calle Juana Manuela Gorriti; partiendo del vértice C mido un ángulo de 89°59´00´´ y una distancia de 132,24m hasta llegar al punto D al noroeste y linda con calle Carranza y partiendo de D hasta el sudoeste tiene un ángulo de 90°34´42´´ mide 81,29m y linda con Avenida Roca. Polígono inscripto en el Registro General de la Propiedad a nombre de la Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero en MFR N°7N-15530, en merito a las consideraciones que anteceden”.

Se indica que “el inmueble donado será destinado a la construcción de un edificio para la Jefatura Central de la Policía de la Provincia, no pudiendo ser alterado su destino”.-

Asimismo, se autoriza a Escribanía de Gobierno Municipal a realizar la Escritura Traslativa de Dominio con el trámite de inscripción correspondiente ante el registro general de la Propiedad Inmueble de esta Provincia”.

En los fundamentos se indica que “el señor Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, Dr. Marcelo A. Barbur, inicio el Expediente Administrativo N° 12-19-2020 y glosado, solicitando la transferencia de dominio para la realización de una obra de alto valor urbanístico y en el Marco de Colaboración establecido entre el Gobierno Provincial y el Departamento Ejecutivo Municipal para el correcto uso de los espacios urbanos de la Ciudad de Santiago del Estero”.

Indica que “uno de los objetivos primordiales del Departamento Ejecutivo Municipal consiste en procurar la mejora continua en la urbanización de la ciudad capital, promoviendo el bienestar y la seguridad de aquellos sectores que por su contexto socioeconómico y cultural más lo que requieran”.

Agrega que “una de las herramientas para materializar esos objetivos es la colaboración mutua entre las Instituciones Públicas que garanticen la continuidad y defensa del patrimonio urbanístico y ciudadano”.

Señala que “la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, ha expresado la necesidad y urgencia de contar con una fracción en la zona norte de nuestra ciudad, ubicado entre Avenida Roca y calles Carranza, Taboada y Juana Manuela Gorriti del Barrio Juan XXIII que le permita llevar adelante una obra de gran envergadura y de interés para los vecinos”.

Puntualiza que “la mencionada fracción se denomina Lote M polígono A-B-C-D-A con una superficie de 10.731,41m2 conforme Plano de Levantamiento Territorial Administrativo Autorizada su registración definitiva por la Dirección de Suelo Urbano Municipal Bajo el N°58 mediante decreto N°16 -P de fecha 07/05/1993 en Expediente N°1746-E-93 y aprobada por la Dirección General de Catastro Provincial bajo el N°2754 leg 07 Expediente N°10213-28-93”.

Subraya que “Escribanía de Gobierno informa que el inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad Inmueble a nombre de la Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero en MFR N°7N-15530”.

Añade que “Fiscalía Municipal luego de analizar las actuaciones obrantes concluye afirmando que;” … el acto a disposición en cuestión se encuentra rodeado de la legalidad necesaria para dotarlo de validez, la que se perfecciona con la aprobación del Cuerpo Deliberante Municipal”.

Concluye que “el Departamento Ejecutivo, conforme a los informes que obran en el referido expediente, considera pertinente la transferencia del Lote M, por lo que se eleva para su oportuno debate en el seno del Honorable Concejo Deliberante”.

Centenario de la fundación de la Escuela Técnica N° 3 “Ing. Santiago Maradona”

Por último, se sancionó por unanimidad la Ordenanza por la cual “se declara de Interés Municipal y Cultural el Centenario de la fundación de la Escuela Técnica N° 3 “Ing. Santiago Maradona”, como así también todas las diversas actividades que se programaron”. Se hará entrega de copia fiel de la Ordenanza a las Autoridades Educativas de la mencionada Institución.

En los fundamentos, se indica que “el director de la Escuela Técnica N° 3 “Ing. Santiago Maradona”, Magister Carlos Antonio de Marco en representación de la comunidad educativa solicita se declare de interés municipal y cultural el centenario de la fundación como institución educativa”.

Agrega que “el 15 de marzo de 1920 se inicia el primer ciclo lectivo de la Escuela Industrial de la Nación y a partir de allí su crecimiento no tendrá pausa tal como lo requería la naciente industria de la provincia”.

Señala que “la escuela creada con el deliberado propósito de establecer una base de atracción cultural para la zona norte de la República, seria instalada con todos los elementos necesarios para impartir una nueva enseñanza, que hiciera apto a los alumnos egresados para poder encarar con ventaja los diversos problemas que se les presentaran en su actuación como industriales o técnicos”.

Indica que “en la celebración de Bodas de Plata (1945) se coloca la piedra fundamental del nuevo edificio a construirse en terrenos del Parque Aguirre (actual ubicación), donados por el Gobierno de la Provincia”.

Concluye que “motiva este pedido el deseo de compartir con toda la provincia los primeros 100 años formando técnicos que se insertan en el mundo laboral poniendo en práctica sus conocimientos y valores adquiridos en nuestras aulas”.