Fuentes: “Todo lo que estamos haciendo no sirve de nada si no contamos con tu responsabilidad y compromiso social”

“El virus no circula, si tu no circulas”. La Intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, dirigió un mensaje a la comunidad, a través de redes sociales, convocando a la responsabilidad y al compromiso social, para respetar y cumplir acabadamente con las recomendaciones preventivas efectuadas, contra el coronavirus, tanto por el gobierno nacional como el provincial.

En un video, en redes sociales, Fuentes, resumió las acciones que adoptó su gestión, en el marco de las medidas preventivas que dispusieron las esferas de salud del Gobierno Nacional y Provincial, respectivamente, para proteger a la población.

En efecto, Fuentes señaló que “aconsejada por profesionales especialistas sobre coronavirus, hemos cerrado todos los espacios municipales de uso público como el Paseo de los Niños, la Casa Argañaraz Alcorta, entre otras. También se procedió a cerrar y vallar las plazas públicas, como así también se realizan tareas de desinfección de taxis, remises y el transporte público de pasajeros”.

Fuentes, agradeció expresamente “a todos quienes se han sumando a las disposiciones del gobierno nacional y provincial, respectivamente, como la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados del sector, que ayer consensuaron modificar el horario de atención al público».

Subrayó que «todos los servicios esenciales municipales continúan prestándose. Por ello, mi expreso y sincero agradecimiento a todos los empleados municipales por su esfuerzo y compromiso ”.

Reflexionó que “todo lo que estamos haciendo no sirve de nada si no contamos con tu responsabilidad y compromiso social y, como lo dicen los sanitaristas: “El virus no circula, si tu no circulas”