Zamora: “Si uno anda en la calle puede ir preso»

El gobernador de la provincia, Gerardo Zamora habló esta mañana en Radio Panorama donde advirtió que se debe cumplir con el aislamiento total que impuso el gobierno Nacional y anticipó que serán castigados los que violen la ley.

“Hay gente que va a morirse y pretendemos que sea la menor cantidad posible. No quiero victimas en Santiago”, se expresó el mandatario provincial.

“Si uno anda en la calle puede ir preso. Es una ley de Emergencia. El presidente fue claro y vamos a hacer cumplir la ley”, amplió.

Zamora también advirtió que las personas que no cumplan con la ley podrían hasta ser exonerados de sus lugares de trabajo, como también a los comercios que traten de aprovecharse de la situación.

“Vamos a echar a los empleados públicos que no cumplan con la ley. Hay que concientizarnos. Va a haber multas para lo picaros. Sé de una farmacia que cobra mucho por un barbijo. Eso extiende para todos los comercios”, explicó.

El Gobernador, también pidió seguir el ejemplo de la ciudad de Selva, donde se cumple el aislamiento obligatorio.

“Tomemos de ejemplo a Selva. La población entendió. Tienen temor pero están conscientes del peligro”, expresó.

Zamora también explicó porque no circula el transporte público y aclaró que si lo harán el miércoles, pero solo podrán abordar los pasajeros autorizados.

“No hay transporte porque no podríamos saber quiénes lo ocupan. El miércoles si habrá circulación, pero solo las autorizadas. Vamos a expandir una acreditación para que las personas puedan circular, siempre y cuando se justificado”.

También mostró preocupación por las personas que viven del “día a día”.

“Sabemos que hay gente que no trabaja no come. Lo sabemos, el Gobierno Nacional seguro tomará algunas medidas. Quedemos en la casa. Debemos cuidarnos”.

“Remises no funcionaran hasta que termine la medida. Es mucho más importante la vida de las personas. Vamos a mantener activos los comedores. Los directores de las escuelas deben ir para los chicos no pasen hambre”, amplió el gobernador.

«El personal de salud va ser lo más preciado que vamos a tener. Hay que cuidarlos y valorarlos. Estamos preparando hospitales y hasta hoteles para poder atender, pero esperemos no llegar a eso», cerró.