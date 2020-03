Autoridades sanitarias abordaron la problemática del coronavirus y el dengue en Santiago del Estero

Desde la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia, el Comité de Emergencia brindó detalles sobre la situación epidemiológica del Coronavirus y el Dengue en la provincia.

Estuvieron presentes el Subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti junto al director del SEASE, Dr. Ariel Trejo y la referente de la Secretaría Técnica de Epidemiología, Dra. Florencia Coronel.

En relación al Coronavirus, el Dr. Monti se refirió al primer caso confirmado de nuestra provincia, en la ciudad de Selva.

Informó que “el pasado viernes se notificó una persona con síntomas compatibles con coronavirus en dicha ciudad, que había tenido contacto estrecho con un paciente con diagnóstico positivo, que había viajado a España”. Ante la sospecha, se procedió al aislamiento sanitario del paciente y de las personas que compartieron contacto con esta persona en la ciudad de Selva, e inmediatamente se determinó la cuarentena preventiva y obligatoria de toda la ciudad de Selva, el cierre de los límites, se implementó la asistencia a la población y se vigilaron epidemiológicamente los casos. Se hizo la toma de la muestra a las dos personas que presentaban síntomas y se envió para que el Malbrán realice el procesamiento que hoy resultó en un caso confirmado.

El subsecretario informó que “hasta el momento en la ciudad de Selva, no ha habido nuevos casos de las personas aisladas que presenten fiebre, los que han tenido fiebre se recuperan favorablemente, no están complicados, están en sus domicilios y la asistencia es remota a través de los contactos telefónicos”.

“Esto nos dice que se han tomado las medidas correctas, primero con el aislamiento poblacional, luego con la identificación de los casos y tercero con las tomas de muestra y la espera de los resultados”.

Con respecto a la cantidad de personas en seguimiento en la provincia que regresaron de países con circulación viral, el funcionario expresó: “hemos tenido un total de 229 personas sanas que viajaron a lugares con circulación de Covid-19 que han sido aisladas en su domicilio sin presentar síntomas y los que presentaron síntomas fueron 7 casos a los cuales se les tomo la muestra y fueron negativos. El resto de los pacientes se encuentra asintomático”.

Casos sospechosos en estudio

Están en estudio en el Instituto Malbrán un caso sospechoso de la ciudad de Selva sin resultado todavía, y otro caso sospechoso de una niña que está en el CEPSI “Eva Perón”.

El Dr Monti informó que: “La niña vino del Chaco, una provincia que tiene tres comunidades aisladas de 15.000 habitantes en donde el virus está en circulación por contactos estrechos. Esta niña fue atendida en el hospital con un cuadro de base de asma bronquial, en la evolución se pensó en un caso sospechoso se hizo el hisopado y se encuentra en el proceso la muestra como un sospechoso no confirmado, es decir que tenemos un confirmado en Selva, un sospechoso en Selva y esta niña en el CEPSI sospechosa no confirmada. Todos se encuentran bajo tratamiento antifebril, la niña por su cuadro de base asma bronquial ha tenido un tipo de complicación por eso ha sido internada y es lo que hasta el momento debemos decir. Hemos tenido que hacer un duro camino para poder investigar a esta niña que vino de Chaco un tiempo atrás, porque los primeros cuadros de la niña eran diarrea, dolor de vientre, luego algún problema virósico en la boca y no presentaba síntomas respiratorios. Cuando presento los síntomas respiratorios fue internada y desde allí se encuentra en tratamiento médico con el hisopado y la muestra en el Malbrán”.

Para finalizar, el Dr. Monti agregó que “hoy tenemos nuestra frontera cerrada con Chaco, Salta y Santa Fe, por lo que la información final es un caso confirmado en Selva, el aislamiento con aislamiento poblacional o cuarentena a la cual hasta aquí y por informaciones de esta mañana con el intendente están en buenas condiciones todos los pobladores, asistidos por las personas que trabajan en los organismos de salud, la municipalidad, seguridad, servicios esenciales” concluyó.

Por su parte, el Dr. Ariel Trejo, a cargo del Sistema de Emergencia (SEASE) bajo el número de atención 107 expresó: “estamos trabajando fuertemente en la comunicación telefónica, ampliando el call-center ya que la demanda de llamadas, se quintuplicó. Todo lo que veníamos cubriendo con tres móviles, lo hacemos ahora con cinco móviles operativos, de los cuales dos están capacitados para el traslado intrahospitalario o domiciliario. Estamos haciendo la cobertura además de todos los pasajeros que están retornando a nuestra provincia, en el Aeropuerto con atención y firma de declaración jurada. También colocamos un lugar de información en la terminal de ómnibus, haciendo un amplio operativo para todos. La idea también es canalizar, ayudar y calmar a la sociedad teniendo en cuenta el miedo lógico que tenemos”.

Asimismo, la Dra. Florencia Coronel se refirió a los tipos de aislamiento para prevención y dio: “la única forma de prevención es quedarnos en nuestras casas. Hay tres formas de aislamiento que debemos tener en cuenta: el aislamiento preventivo que es aquel que está realizando el viajero que proviene de las zonas de circulación viral como Asia y Europa y países como Brasil y Chile. Deben quedarse 14 días en sus casas de manera preventiva y reportarse a Epidemiología y al 107; el aislamiento sanitario, de la personas que tuvieron un contacto estrecho por más de cuatro horas, conviviendo con un caso sospechoso o un caso confirmado de coronavirus como en el caso confirmado en Santiago, en la ciudad de la Selva. También son personas bajo seguimiento por 14 días, para ver si presentan síntomas o no. Por último, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que tenemos que realizar toda la población, evitando salir de las casas salvo excepciones como los trabajadores de la salud, ejército, policía, proveedores de comida, entre otros. Por eso le pedimos a los adultos mayores o de grupos de riesgo, que se queden en sus hogares ya que el virus no va a circular tomando las precauciones fundamentales siendo un acto también solidario para todos”.

SITUACIÓN DEL DENGUE

El subsecretario de salud de la provincia, Dr. César Monti también habló de la realidad provincial, en cuanto al avance del Dengue en algunos puntos de la provincia: “Desde el 1ero de Enero, el sistema sanitario está vigilando cada parte de Santiago junto a la Dirección de Vectores y se analizaron un total de 1031 casos, donde se manifestaron 279 positivos, de los cuales 27 son importados y 244 son autóctonos. 204 corresponden al departamento Banda, 18 de otros barrios de la ciudad de La Banda y el resto está distribuido en el resto de la provincia y en la ciudad Capital, con un bajo número de casos. Para esto se tomaron acciones, con bloqueos domiciliarios, donde se realizaron fumigaciones intra domiciliarias, instrucciones de cómo mantener su domicilio, el uso de repelentes, entre otras cosas. Todas son medidas de autocuidado, donde se apela el cuidado propio para también no enfermar a los demás. Hoy el sistema sanitario cuida, pero necesitamos de la colaboración total de la población para que esto pueda tener el menor impacto posible”.En el final el Dr. Monti se refirió a los distintos mecanismos que se utilizaran para la llegada de la época invernal y manifestó: “a raíz de todo esto, también queremos hacer hincapié que al tener dos enfermedades febriles en el presente como el dengue y el coronavirus, y que próximamente vamos a tener épocas de gripe cuando llegue el frío, colocamos consultorios febriles en hospitales con la posibilidad de consulta rápida, más allá de la consulta al Sease. Se dispuso también las unidades móviles de 8 a 18 horas para el control de pacientes en el Hospital Regional, en el Hospital Independencia y el CIS La Banda y en el Gumersindo Sayago. De acuerdo a la cantidad de casos, vamos a ampliar las unidades sanitarias en el CIS La Banda”, finalizo.