Zamora remarcó que la provincia podrá pagar los sueldos pese a la crisis económica y el coronavirus

“El país estaba tirado en el piso y encima nos sucede lo del coronavirus”, graficó el mandatario santiagueño en una entrevista.

El gobernador Gerardo Zamora reflejó su preocupación por la pandemia del coronavirus, pero también por la economía. En tal sentido, remarcó que el Gobierno provincial hizo las previsiones y que su solvencia financiera le asegura poder pagar los sueldos a los estatales en medio de una economía recesiva como la Argentina, que tiene como aditamento los problemas que genera el coronavirus.

Así se expresó en una entrevista que realizó con el periodista Jorge Fontevecchia, para el ciclo Periodismo Puro por NET y que fue transcripta en Perfil.

“El país estaba tirado en el piso y encima nos sucede lo del coronavirus”, graficó el mandatario santiagueño.

No obstante, elogió el “esfuerzo importante del Presidente por el arranque después del desastre del que venimos. Padecimos las consecuencias estos cuatro años. Estamos en un país que va a sufrir muchísimo el endeudamiento: una fuerte parálisis, una destrucción de la economía. La historia va a recordar durante mucho tiempo el daño producido”.

Zamora señaló que el efecto coronavirus le agrega dificultades a la economía argentina: “Es muy preocupante. Uno ve a Italia y a España devastadas”.

“Es imposible que el sistema de salud pueda atender estos al desmadrarse la epidemia. Es terrible. Y difícil de imaginar, si a eso se suman las consecuencias económicas. Nosotros ya lo estamos sufriendo. Un ejemplo es la caída de la Bolsa”, expuso.

A pesar de estas dificultades, Zamora rescató: “Somos una provincia equilibrada financieramente. Lo hicimos sin generar empleomanía. Tengo los 58 mil sueldos que había en 2005, cuando asumí. Esto incluye el sueldo del gobernador, pasando por los tres poderes del Estado, hasta el último contrato de locación de servicio. Estos últimos son unos 2.800 contratos”.

El gobernador señaló que puede pagar los sueldos aún si baja la recaudación. “Son problemas que tenemos previstos, porque tenemos una provincia equilibrada. Tenemos reservas y posibilidades de modificar partidas presupuestarias. Algo que puede complicarse si la situación perdura”, apuntó.

Consultado sobre qué pasará con la economía, se mostró cauto: “Es muy difícil preverlo. El Presidente necesita tomar medidas que resulten iluminadoras. Porque el país estaba tirado en el suelo y luego nos ocurre esto. La verdad, no quisiera estar en sus pantalones”.

Al mencionársele que Santiago tiene la tasa de desempleo más baja que en el resto del país, rescató: “La hemos bajado. En el Norte la hemos bajado, porque creció la actividad económica. Y pese a que estos años fueron muy malos (aludió al macrismo): se perdieron más de 1.200 puestos de trabajo registrados en el comercio y más de mil en la industria. Se perdieron sueldos, fuentes de trabajo. A principios del año 2000, Santiago del Estero tenía una economía dependiente, que se representaba en el mercado laboral con un 25% del sector privado y un 75% dependiente del público. Llegamos al 60% del sector privado, aunque ahora hemos bajado nuevamente un poco”.

“No se puede manejar una pandemia aconsejando a la gente que cumpla”

Los controles para evitar que se viole el aislamiento social decretado por el presidente Alberto Fernández, fue otro de los temas que abordó Gerardo Zamora en la entrevista con el canal NET. A continuación, parte de la entrevista:

—Usted tuvo una actitud muy rigurosa respecto de la contención del coronavirus. Cerró prácticamente una ciudad, Selva, por un contagio que llegó desde Córdoba.

-Aplicamos el protocolo. Lamentablemente hay gente, como vimos en los medios con el caso de Miguel Ángel Paz, el preparador físico de Vicente López. Si no hubiera estado el video, no hubiéramos tomado magnitud de la falta de respeto por la vida de los demás. Controlábamos a la gente que vino del exterior, porque el virus es importado. Como en cualquier otro lugar del país, tenemos gente que viaja y que llegó en estos días. Por eso, controlamos sus domicilios.

—Usted tuvo una actitud más severa que el resto de los gobernadores. Incluso Alberto Fernández lo resaltó.

—No se puede manejar una pandemia aconsejando a la gente que cumpla. Quienes no cumplen deben sufrir los rigores de la ley. De acuerdo al artículo 205 del Código Penal, se detuvo a dos personas, que todavía están presas. Una fue liberada del sistema de salud porque estuvo en sala de aislamiento y ya cumplió los 15 días de cuarentena: es un hombre de Buenos Aires que había venido de España.

– Pero no porque usted actuó de una manera más estricta. ¿Tomó el ejemplo de China?

– No quiero comparar China con Santiago del Estero. China no es un país que tenga muchas garantías constitucionales. Pero creo que vamos hacia una situación imposible, si esto continúa así. Lo que se ve en la televisión asombra. Le aclaro que la gente más humilde está muy asustada y está cumpliendo. Es la gente de cierto nivel que se toma reservas: quiere ir de vacaciones; les dan la liberación de su trabajo, buscan salir de la casa. Es ahí donde cabe tomar otro tipo de medidas. Hay una falta de conciencia muy fuerte. Estamos a tiempo. El Presidente toma medidas muy importantes todos los días. De todas maneras, los números van subiendo: más casos, más muertes. No estamos como en Italia, pero tampoco estamos en invierno y esto es una pandemia. Me preocupa. Y también la economía, porque va de la mano. Hay que tomar todas las medidas lo más rápido posible, tal como se hace en estos días desde el gobierno nacional. Y que las provincias vayamos acatando, que la ciudadanía acate y que esto no sea en cuotas. Si hay que sufrir un costo económico, que sea limitado en el tiempo, aunque resulte muy profundo. Más si se extiende mucho más, si se convierte en una epidemia con casos nativos.

—Usted habló de China. Si la crisis adquiere otro cariz, ¿habrá que pensar en un estado de sitio?

—Un estado de sitio elimina o suspende garantías constitucionales, porque un fiscal no puede andar perdiendo el tiempo con energúmenos como el de Vicente López. En el acto debería haber estado en una celda de aislamiento. Tenemos policías custodiándolo, que deberían estar para otra cosa. Un tipo como ese, lamentablemente tendrá sus derechos. Pero en el caso de que se declarase una situación más grave, hay que actuar con la ley, pero con mucha más rigurosidad