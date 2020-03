Mukdise: “Hay que ser responsables para que esta cuarentena total dure el menor tiempo posible y sea efectiva”

23.03.20 “Por el momento no tenemos ningún caso de coronavirus” sostuvo Mukdise. El Intendente de Termas de Río Hondo, Dr. Jorge Alejandro Mukdise, en un racconto de gestión, en este momento inédito e histórico en el país para sobrellevar la crisis generada por el coronavirus, reflexionó que “entre todos tenemos que ser responsables en su cumplimiento para que, esta cuarentena, dure el menor tiempo posible y sea lo más efectiva. Ese es el desafío de todos”.

En la oportunidad, Jorge Mukdise señaló que “en líneas generales estamos bien. La ciudad está paralizada”. Por ello, valoró, agradeció y felicitó a los vecinos “por el ejemplo cívico, por el masivo cumplimiento de la cuarentena total preventiva, porque se han adecuado a las normativas nacionales, lo que aliviana la labor de las instituciones del Estado”. Asimismo, agradeció el decidido apoyo de las instituciones como Policía de la Provincia, Prefectura Naval, el Ministerio de Salud y la cartera de Desarrollo Social que coordinan con el municipio, y sus direcciones de Tránsito, Calidad de Vida, Salud, Rentas y de Servicios Urbanos, las acciones que se ejecutan coordinadamente con planificación de zonas de actuación.

Reveló Mukdise que, en las últimas 72 horas, en todo el departamento Río Hondo – capital y localidades vecinas-, se han detenido a aproximadamente 60 personas. “Se detectaron lugares de juego clandestino. ¡La estupidez de cierta gente no deja de sorprendernos!” exclamó.

Asimismo, indicó Mukdise a “aquellos inconscientes que se han burlado de los operativos, que en algún momento los vamos a encontrar y vamos a ser inflexibles, porque están infringiendo la normativa nacional y el Código Penal, cuyas implicancias todos conocen”.

En cuanto a los comercios, a los que están exceptuados de cierre, “les pido absoluta responsabilidad de horario, extremar las prevenciones en el cuidado de la salud del personal y de la clientela y respetar la normativa nacional vigente sobre precios máximos. Al efecto, para evitar aglomeraciones, el comercio habilitado, tiene un horario determinado flexible, en dos turnos, que termina a las 20. Así a las 21, ya nadie quede en las calles y el control policial sea estricto e inflexible para quien se encuentre en la vía pública sin causa justificable”.

Relató que “recibimos un colectivo de gente, que llegó de su trabajo de temporada de la costa atlántica, por lo que se hizo un importante trabajo de escolta y control de salud de cada ciudadano que llegó a la ciudad, hasta las 4 de la mañana, como para que se tenga idea del trabajo a conciencia que se realiza”.

Indicó que “por el momento no tenemos ningún caso de coronavirus. Se han registrado dos casos, que están bajo control, en el contexto de sospecha, pero el cuadro clínico no contrasta con la sintomatología que nos ocupa. Están evolucionando bien, bajo monitoreo del hospital local. Afortunadamente, insistió, no tenemos ningún caso de coronavirus”.

Por último, indicó Mukdise que todos los servicios de la ciudad se sostienen y tan solo se hizo el ajuste en un turno de recolección de servicios. Calidad de Vida, trabaja intensamente en el control y tráfico de comestibles de los comercios. La dirección de Rentas controla los precios máximos en supermercados y comercio. La Dirección de Higiene controla las escuelas que están abiertas. La dirección de Tránsito a su vez controla la circulación de vehículos particulares con causa justificada y de transporte de alimentos, combustibles y de fármacos.

Precisó que, los comprovincianos que transitaron por la ciudad, luego de llegar de Perú – vía Ezeiza a Tucumán-, fueron custodiados por el municipio en su tránsito por la ciudad.