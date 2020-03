Coronavirus – Bertolino: “En tres días más, si seguimos así, ya habrá desaparecido de Selva”

24.03.20. Primera ciudad de la provincia con 11 días de cuarentena. «No está circulando. No hay ningún signo que indique su presencia» afirmó. El Intendente de Selva, Enrique Bertolino, entusiasta afirmó que el virus del coronavirus “en tres días más, si seguimos así, ya habrá desaparecido de Selva, gracias a la cuarentena temprana que impuso con rápido reflejo el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, y el gobierno local”.

En un video que se viralizó en redes, dirigido a la comunidad y en especial a sus pares intendentes, hace un rico y positivo relato de la cuarentena la que, desde hace 11 días, se cumple en la localidad de Selva por los hechos que son de dominio público, por un único caso detectado y aislado oportunamente, por lo cual el gobierno de la provincia dispuso su aislamiento preventivo obligatorio total.

En la continuidad de la cuarentena hasta el 31 de marzo, dijo que “hoy es fundamental que la gente se aísle, lo que más pueda, es la única medida trascendente para evitar la transmisión, reproducción y contagio. Hoy, en el día once, está todo bien, porque está todo bajo control”.

Indicó, en el inicio del video, que “hoy, martes 24, estamos en el día 11 de la cuarentena y hemos vivido muchas situaciones de las buenas y de las otras, pero estamos tranquilos porque entre todos, al decir de Eva Perón, somos una comunidad organizada trabajando en armonía con el gobierno de la provincia, con las fuerzas de seguridad, con el personal de la salud, la municipalidad, bomberos, productores agropecuarios y la ciudadanía toda”.

Agregó Bertolino que “todos vamos a lograr mucha experiencia y sobre todo a nivel país, si somos inteligentes al menos tenderemos puentes sobre la grieta, que nos permitan escucharnos, hermanarnos y ponernos codo a codo, para lograr lo que siempre tendrá vigencia, pasen los años que pasen. Tenemos que ser un país soberano con independencia económica, para poder tener justicia social”.

Remarcó la necesidad de mantener informada a la comunidad, porque no es fácil para la gente sobrellevar una cuarentena, más allá del aporte de los medios de comunicación.

Por otra parte, indicó “la experiencia nuestra va a ser importante y fuerte, desde el punto de vista epidemiológico”. Señaló que él al coronavirus lo denomina “el virus “Danilo” que vino desde España, vía Córdoba, a Selva en un rato. Espero no equivocarme en tres días más, si seguimos así, habrá desaparecido (el coronavirus) de Selva. No está circulando. No hay ningún signo que indique su presencia. Estamos al borde. Son once días que, como decimos en el campo, “estamos alambrando”.

Bertolino valoró y agradeció la solidaridad de la comunidad. “En mi ciudad, emociona la solidaridad, los comerciantes bajan los precios de los alimentos, los productores donan leche que repartimos y hacen aportes para un fondo para atender necesidades del hospital, y las mujeres confeccionan barbijos. Por esto digo que estamos bien”.

Por último, señaló que “si Dios quiere, y seguimos así, en dos días el virus, que vino de España vía Córdoba, no existirá más gracias a la cuarentena temprana que impusimos en Selva por los rápidos reflejos del gobernador y del gobierno local. No duden, ss preferible exagerar un poco a quedarse cortos. Un abrazo a todos”.