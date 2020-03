Silva Neder: “Aquel santiagueño que no entiende o entra en razón, le caerá todo el peso de la ley”

25.03.20 “Por eso comparto la claridad, la firmeza y la determinación del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, de aplicar el cumplimiento de la cuarentena de manera total” sostuvo. El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, se mostró “sumamente preocupado por toda la ocurrencia de hechos de lo que pasa en el mundo, a raíz de la circulación del coronavirus, y no queremos que, lo que ocurre en Italia, España, Francia, Suiza, Estados Unidos, China, y menos que nos suceda en nuestro querido Santiago del Estero”.

Dr. Carlos Silva Neder

En contacto con FM Horizonte 102.7, subrayó que “por eso comparto la claridad, la firmeza y la determinación del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, de aplicar el cumplimiento de la cuarentena de manera total. Hay qua aislarse, no hay otra alternativa. Hay que evitar el contacto social. No hay vacuna, remedio ó antídoto para esto. Sino vemos, las consecuencias, a través de los medios, lo que ocurre en diversas partes del mundo donde se instaló el coronavirus. Ayer, causaba escalofrío en mi ver, como el Ejército Italiano, con casi 700 fallecidos en un día por el virus, trasladaba centenares de féretros por las calles de Roma y eso no queremos que suceda en nuestro país y en Santiago del Estero”.

Por ello, insistió en que “hay que concientizar y respetar el aislamiento preventivo obligatorio. Recurrimos a la concientización y, aquel santiagueño que no entiende o entra en razón, le caerá todo el peso de la ley. Cuando actúe la fuerza de seguridad, cuando el ciudadano no tenga justificativo de circulación vehicular, se da intervención a la fiscalía de crimen de turno y se procede a la detención y/o el secuestro del vehículo, estableciendo el inicio de un proceso judicial. El Código Penal tipifica este delito en su Artículo 205 que reza: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Remarcó que “en lo que va de la aplicación de la cuarentena se van realizando más de 600 procedimientos policiales en toda la provincia”.

Puntualizó Silva Neder su reconocimiento “a todos los trabajadores de la salud de la provincia que, con total compromiso están trabajando poniendo su esfuerzo y capacidades al servicio de prójimo”. También extendió su reconocimiento “a las fuerzas de seguridad de la provincia intervinientes y a Gendarmería Nacional, con un trabajo inmenso en toda la provincia, por la seguridad y la salud de los comprovincianos”.

Parafraseando al gobernador, Dr. Gerardo Zamora, “no quiero ser bueno. Quiero que se cumpla la cuarentena”. Hay mucha inconciencia en la gente, no entiendo la irresponsabilidad y la falta total de apego a la conciencia social y apego al deber ciudadano. Lo que pasa en Buenos Aires, es terrible lo que se ve en los accesos, a gente que salió de vacaciones en plena cuarentena”.

Reveló Silva Neder que, en la provincia de Santiago del Estero, se encuentran aislados, en cuarentena cerca de 200 ciudadanos que llegaron a la provincia desde el exterior o han tenido contacto con personas que visitaron otra jurisdicción de riesgo. “Si se da la ocurrencia de algún caso se aplicarán los protocolos de rigor establecidos”.

Sobre la posible continuidad de la cuarentena, más allá del 31 del actual, afirmó que “como lo señalara el gobernador, Dr. Gerardo Zamora, acatará todo lo que disponga el Gobierno Nacional, y hará todo lo que sea necesario para que no haya muertos en la provincia, para que la pandemia no sea tal en Santiago del Estero y para ello necesitamos el concurso de todos. No olvidar, a quedarse en casa. Es la única manera de dar batalla a esta pandemia”.-