El gobernador Gerardo Zamora compartió un video en apoyo a los camioneros

El gobernador de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora, compartió esta tarde en su cuenta oficial de Facebook un video reflectivo en apoyo y reconocimiento a los camioneros que cumplen con su servicio, y que están exceptuados del Aislamiento Preventivo y Obligatorio.

Con respeto al video, el gobernador se refirió «Los camioneros no estan violando ninguna cuarentena , no son gente a la qué hay que mirarlas con desconfianza .. están haciendo un gran esfuerzo para que a vos no te falte nada y te quedes en tu casa ! La policía santiagueña lo reconoce. Gracias a todos ellos!!!»

