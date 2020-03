Hoy abre la preinscripción para cobrar el Ingreso Familiar por Emergencia

La Anses solicitó estar atentos a los días fijados para evitar complicaciones.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), informó que hoy a partir de las hora 0, comenzará a funcionar el sistema para que aquellos que están en condiciones de recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se comenzará a entregar a partir del próximo 15 de abril, comiencen a realizar los trámites.

El primer día el proceso estará disponible para potenciales beneficiarios cuyos documentos de identidad terminen en 0 y 1 quienes deberán ingresar en la página web de la Anses para llenar un aplicativo de preinscripción, y sumar datos mínimos para iniciar el trámite de solicitud de este subsidio extraordinario.

Mañana será el turno de aquellos cuyos DNI terminen en 2 y 3; los finalizados en 4 y 5 el domingo 29; los que terminan en 6 y 7 el lunes 30 y, finalmente, los documentos cuyos últimos números sean el 8 y el 9 tendrán que ingresar a la web de la Anses para llenar el aplicativo el próximo martes 31 de este mes.

“La Anses ruega que los interesados en concretar la preinscripción para cobrar este beneficio respeten estrictamente las fechas indicadas, de tal manera que se pueda facilitar el trámite y evitar una congestión de la página Web del organismo que haga más lento o impida su correcto funcionamiento”, pidió el ente previsional.

Tras la preinscripción se realizará un relevamiento rápido de la información proporcionada y luego se pedirá a los solicitantes nuevos datos complementarios como sus números de cuentas bancarias, en caso de tenerlas.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Las personas que podrán acceder a este beneficio son los trabajadores de la economía informal, monotributistas de las categorías más bajas (A y B) y empleadas domésticas, registradas o no. En todos los casos quedarán excluidos del beneficio quienes convivan con personas que cuentan con ingresos estables, ya sea porque acceden a un salario público o privado, o son monotributistas de categorías superiores a las dos primeras.

Como hay una parte de los beneficiarios que son trabajadores informales y no tienen una cuenta bancaria, se está estudiando la posibilidad de que se utilice un sistema por el cual el Banco Nación o la Anses les envía un código vía SMS para ser utilizado en los cajeros de la red Link para retirar los fondos sin necesidad de contar con tarjeta, por lo que la veracidad de los datos, en especial los de contactos, son fundamentales.

“Estamos preparando distintas estrategias para que la gente pueda recibir el efectivo”, aseguró Alejandro Vanoli, titular de la Anses. Asimismo, precisó que este beneficio excepcional debería llegar a 3,6 millones de personas “entre todos los beneficiarios”, lo que incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, monotributistas categoría A y B, empleadas domésticas y monotributistas sociales, entre otros casos.

Como el beneficio tiene carácter de “familiar”, la Anses y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) harán un “entrecruzamiento de datos para ver que la persona no esté cobrando otros beneficios, por ejemplo los jubilados, quienes están en relación de dependencia o cobran renta financiera”.

Vanoli aclaró que las empleadas domésticas pueden percibir la IFE “estén o no registradas, independientemente del ingreso que tengan”. Vanoli recomendó por último, a quienes tengan dudas sobre si están comprendidos o no en el beneficio excepcional, “que se preinscriban igual”.

El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), remarcó que “hemos trabajado fuertemente para que mañana (por hoy) empiece la preinscripción para que el 15 de abril puedan recibir los $ 10.000 en sus cuentas bancarias”. En diálogo con una radio nacional, el expresidente del Banco Central aclaró también que hoy se darán a conocer mecanismos alternativos de cobro vía cuentas bancarias, y remarcó que para eso están trabajando “contrarreloj” con el Banco Nación.