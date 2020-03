El Ministerio de Trabajo aclaró que el lunes 30 de marzo no será feriado puente

El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado en el que señaló los alcances del decreto que declaró el aislamiento obligatorio. En tal sentido, aclaró que el próximo lunes 30 no será “feriado nacional puente”. No obstante, recalcó que salvo las excepciones, los trabajadores y empleados públicos y privados no deben concurrir porque se mantiene el aislamiento social.

“Es válido aclarar que el día 30 de marzo próximo no es feriado y que al igual que el resto de los días del período de aislamiento social preventivo y obligatorio todos los trabajadores estarán dispensados de concurrir a sus lugares de trabajo y estar disponibles, en la medida de lo posible, para la prestación de tareas de manera remota”, consigna el comunicado oficial del Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni.

Además, el organismo resaltó que a todos los trabajadores “se les garantizó que, más allá de la obligación de no concurrir al trabajo y de permanecer en sus hogares cumpliendo el aislamiento social preventivos y obligatorio percibirán sus ingresos habituales”.

Por lo tanto, este lunes los empleados de supermercados, estaciones de servicios, empleados de farmacias, negocios de cercanía, producción de alimentos, petróleo y otras excepciones deberán concurrir a sus puestos de trabajo con normalidad.l