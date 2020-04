Santiago del Estero con los Legisladores más austeros del país

(Por Charly Carabajal) El legislador santiagueño, ameritando lo que percibe como dieta -ajustada a la realidad provincial-, se ubica en el último lugar (24), a nivel presupuestario, con relación a sus pares de todo el país. Cada distrito gasta, en promedio, unos $ 34 millones al año por cada representante. El presupuesto global para mantener a los poderes legislativos provinciales asciende a más de $ 41.000 millones. Tucumán encabeza la lista con $ 85 millones anuales por legislador. En el otro extremo, los más austeros de la tabla se ubican Santiago del Estero, San Luis y Mendoza. En la provincia que gobierna, Gerardo Zamora, cada legislador insume $ 3,8 millones anuales y el presupuesto para la Legislatura es de 152,6 millones de pesos, que representa un 2,5 % del total del presupuesto provincial. Comparado con su vecino Tucumán, el distrito que encabeza la nómina, Santiago gasta casi 23 veces menos en sus legisladores.

Retorcidos objetivos

En el marco de una lucha nacional contra la pandemia del Coronavirus, con un sesgo netamente opositor hacia la actual administración nacional, de Alberto Fernández, en particular de los sectores minoritarios afines a la derecha de Cambiemos, hipócritamente con el mezquino y retorcido objetivo de pretender retomar la iniciativa política – porque el coronavirus obliga a todas las expresiones políticas adversarias a acompañar, sin reparos, la gestión que lleva adelante el Presidente -, se motoriza subterráneamente un reclamo social, sobre los ingresos salariales de la clase política que, en el caso de Santiago del Estero, merece una consideración especial.

No se caceroleó

En efecto, desde la gran metrópolis y desde provincias gobernadas por la derecha, cacerolazo selectivo mediante, se pretende reavivar la grieta, con la cuestión salarial de la clase política, sin haber nunca caceroleado, en 4 años del gobierno de Mauricio Macri, el enriquecimiento de los amigos empresarios del inefable, como el caso de Vicentín, ahora Paolo Rocca, las petroleras, la patria financiera, las empresas de electricidad, los agroexportadores, los tarifazos a valor dólar en todos los servicios – con sueldos en pesos-, la inflación, la caída de los salarios a valores paupérrimos – para activos y pasivos-, el cierre de PyMES e industrias, el despido de millones de trabajadores, ni hablar del enojo Presidencial y castigo al publo «por no saber votar» que disparó el dólar luego de las PASO, donde sus amigos del poder levantaron fortunas, el endeudamiento del país, la deuda del grupo Macri a Correo Argentino, etc. Eso no se caceroleó.

Aun cuando se diga, con cierta indulgencia exculpadora – desde los medios cómplices y desde la oposición a la derecha-, que Cambiemos cometió «errores», lo cierto es que ejecutó durante 4 años su plan económico de gobierno a la perfección. Lo concreto es que no fueron errores, tampoco fue incapacidad, tampoco fue ineficiencia o una tragedia del destino. Era el plan, era el modelo de sometimiento y lo ejecutaron a la perfección. ¡Y, la frutilla de la torta: nadie está preso!

Lo cierto es que los simpatizantes gorilas de la derecha odiadora serial del peronismo, que en su mayoría incoherente goza y se beneficia de las conquistas sindicales y sociales de 70 años del lucha del peronismo, aprobó – con silencio cómplice-, la destrucción del país. De eso no se discute, no se renuncia, ni se habla, ni se cacerolea.

Sociedad Organizada

Hoy, cuando la clase política está haciendo su aporte desde la Nación, provincias y municipios, desde la gestión pública para superar esta pandemia con políticas activas de prevención, la derecha recalcitrante que no tiene nada más que odio exhibir, pretende ocupar el escenario con un debate que no procede, para ello están los estamentos institucionales del país, el Congreso de la Nación, las Legislaturas y los Concejos Deliberantes, porque, se olvidan «selectivamente» que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Es elemental, pero se olvidan que estamos ante una sociedad organizada, para bien o para mal, y en democracia.

Volviendo a la cuestión motivo de estas líneas, en especial se observa críticamente la dieta de los legisladores nacionales que, históricamente, es objeto de las más diversas consideraciones, con más o menos fundamentos, que no es motivo de análisis de esta columna de hoy. Lo cierto es que, por iniciativa propia, ante la emergencia y generando un gesto político de austeridad, el actual titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, propuso un recorte del 40 % en las dietas de los legisladores, un poco más elevada que la propuesta formulada, con antelación, por el bloque de Juntos por el Cambio que propiciaba un 30% de aportes para un fondo especial creado al efecto de atender los efectos de la crisis generada por el coronavirus.

Diputados provinciales

Si consideramos los Presupuestos de las respectivas Legislaturas provinciales, los legisladores provinciales de Santiago del Estero, según estudios de la Fundación Libertad, de Rosario, se encuentran en el lugar 24, el último de los presupuestos (2,5 % del Presupuesto de la Provincia), con una asignación anual de $ 3.815.917 cada legislador. En la provincia son electos cada 4 ños, 40 legisladores, que representan a la mayoría y minorías políticas, que le significan al Estado un aporte total anual de $ 152.636.696.-

Ranking de provincias con Presupuestos Legislativo Anual 2020 por cada Legislador, de mayor a menor:

1. Tucumán con $ 85, 7 Millones c/u con 49 legisladores (Unicameral)

2. Chaco con $ 71,0 Millones c/u con 32 legisladores

3. CABA con $ 69,9 Millones c/u con 60 legisladores

4. Buenos Aires con $ 64.4 Millones con 138 legisladores

5. Tierra del Fuego con $ 58,9 Millones c/u con 15 legisladores

6. Santa Fe con $ 52.1 Millones c/u con 69 legisladores

7. Neuquén con $ 41,0 Millones c/u con 45 legisladores (Ver gráfico)

Ranking de Presupuesto Legislativo 2020 más bajo

22. Mendoza con $ 11,7 Millones con 86 legisladores.

23. San Luis con $ 5,11 Millones con 52 legisladores

24. Santiago del Estero con $ 3,8 Millones con 40 legisladores (Unicameral)

A todo se agrega que, como “privilegio”, los 40 legisladores, perciben una dieta y ningún otro concepto pecuniario más (dependiendo cada ingreso, en particular, de la antigüedad del titular del cargo en la función pública o el cargo de jerarquía que se le asigne), cuentan con un despacho propio, en la nueva sede de la Legislatura, una PC, un asesor a cargo (preferentemente profesional), con contrato temporario de hasta 15 mil pesos ó personal con afectación de servicios ó adscripciones, la mayoría de ellos, sin alterar la planta permanente del Poder Legislativo.

En contraste con otras legislaturas provinciales – aún con economías seriamente comprometidas-, los legisladores santiagueños, por una política económica ajustada, de una provincia que se encuentra en equilibrio económico financiero, los únicos austeros del país:

1. No cuentan con gastos de representación y/o bonificación o extras

2. No cuentan con celulares corporativos.

3. No cuentan con cupos de combustible.

4. No cuentan con vehículos afectados a su cargo.

5. No cuentan con cupos de pasajes terrestres (para el caso de aquellos que vienen del interior)

6. No cuentan con pasajes de avión.

7. No cuentan con refrigerio gratuito.

8. Legisladores del Interior no cuentan con alojamiento.

A todo se suma, en contra, los gruesos descuentos que realiza la AFIP, como anticipo de Impuestos a las Ganancias, más los descuentos de Ley (Obra Social, Jubilación, etc), lo que reduce la dieta a casi la mitad de lo percibido.

Esta es la realidad de todos los días de nuestros legisladores provinciales, que referencian al interior provincial desde los lugares más alejados de la provincia.

Para conocer someramente la realida de otras estructuras de Estado, con ajustados presupuestos, en lo que respecta a municipios de primera categoría (4), los intendentes no superan los 60 mil pesos sus salarios, los intendentes de municipios de segunda categoría (16) no superan los 35 mil pesos, y de tercera categoría (136) hasta 25 mil pesos.

Por último, sin entrar en mayores precisiones y ameritar la cuantía o poder adquisitivo de una dieta de legislador, en una provincia donde impera la paz social y el trabajo, que es prolijamente administrada – con una economía sólida y sin compromisos financieros-, bajo la conducción del gobernador, Gerardo Zamora, los demás poderes del Estado, están en sintonía con esta ecuación económica que presenta la legislatura provincial, motivo de análisis.