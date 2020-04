Defensorías de todo el país reclaman por incrementos de precios

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) envió, a la Licenciada Paula Irene Español, Secretaria de Comercio Interior, una carta con el fin de poner en su conocimiento un conjunto de inquietudes relacionadas con la situación de escalada en los precios de productos básicos de consumo familiar.

Las Defensorías del Pueblo de todo el país registran una gran cantidad de reclamos y consultas –que ingresan por los distintos canales habilitados, redes sociales, centro de contacto, correo electrónico, etc.- respecto al incesante incremento de los precios especialmente en los referidos a frutas, verduras y carnes, con la consecuente afectación para las economías de los hogares, sobre todo de los sectores más postergados.

“Resaltamos la importancia de la Resolución 100/200/RESOL-2020- 100APN-SCI#MDP- por la cual se fijan precios máximos de referencia para una canasta básica de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, al 6 de marzo del corriente año y por el plazo de 30 días. No obstante, consideramos que debería evaluarse, con premura, la incorporación a la misma de frutas, verduras y hortalizas así como distintos cortes de carnes -sobre todo los de consumo popular-, de pollo y alguna variedad en pescados, más teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Santa”, menciona ADPRA.

La misiva continua “Entendemos que existen distintas dificultades para fijar precios máximos de referencia en los productos mencionados, dada las variaciones estacionales y la compleja cadena de valor de los mismos, pero nos parece de enorme relevancia que los consumidores cuenten con algunos precios de referencia de lo que deberían abonar en los comercios minoristas y/o de cercanía para los productos que se incluyan y así limitar o evitar abusos por parte de estos. En materia de frutas, verduras y hortalizas resultará vital el rol que asuma el Mercado Central en estos tiempos, ya sea para monitorear o acordar precios y en su caso publicarlos masivamente, transparentar la formación de los precios desde que la mercadería entra hasta que sale, asegurar el normal abastecimiento y llegado el caso propiciar la llegada directa de los productos a distintas zonas del país.”

Seguidamente destacan la Resolución 2020-103-APN-SCI#MDP publicada ayer, que establece un régimen informativo de precios de la Industria Frigorífica de la Carne Vacuna y sus derivados, que contempla el deber de informar de manera periódica a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES, dependiente de esa SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, la cantidad de kilogramos de media res y cueros vendidos diariamente y sus respectivos precios promedio.

No obstante, insisten en la necesidad de evaluar la fijación de precios de referencias, al menos para un determinado número de cortes de carne, lo que permitirá que el consumidor cuente con una grado mayor de certeza en el precio y por ende una mayor información ya sea para tomar decisiones mejor fundadas como para ejercer su derecho a denunciar o reclamar.

Finalmente, explica la Asociación, que resulta imperioso instar a la definitiva constitución de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, pues ello permitirá canalizar las acciones para sancionar con eficacia, rigor y ejemplaridad, las conductas anticompetitivas, los abusos de posición dominante, las prácticas de cartelización, así como toda otra práctica que distorsione el mercado en perjuicio del bienestar económico general o que afecte los intereses económicos de los consumidores.

El escrito, que lleva la firma de Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de ADPRA, finaliza: “nos ponemos a disposición para acompañar y colaborar en todas las políticas que tiendan a proteger a la población y sus derechos.”

