Neder: Convocó a pensar en la construcción de un país con igualdad de posibilidades para todos

“Vamos a terminar con la Argentina del odio y el rencor, de aquel que piensa que el que es pobre debe morir pobre y si aquel es rico, el pobre debe servirlo” dijo Neder. El Senador Nacional y Presidente del PJ, José Emilio Neder, ponderó “como positivas y de alto impacto las medidas preventivas “que adoptó con buen criterio, como siempre, el gobernador, Dr. Gerardo Zamora, en la atención de esta pandemia de coronavirus”. Sobre los cacerolazos convocó “a trabajar y dejar de oír a minorías críticas, que piensan en el sálvese quien pueda, para ponernos a pensar en la construcción de un país con igualdad de posibilidades de crecimiento para todos».

En declaraciones a FM Horizonte 102.7, ponderó “como positivas y de alto impacto las medidas preventivas que adoptó con buen criterio, como siempre, el gobernador, Dr. Gerardo Zamora, en la atención de esta pandemia de coronavirus, anticipando esta realidad y los resultados satisfactorios que se están obteniendo”.

Asimismo, Neder destacó y felicitó “el sostenido trabajo prolijo e inteligente de la Policía de la Provincia” como así también “de todo el personal de salud de la provincia, abocado a esta tarea, como así también a los medios de comunicación, empresas e instituciones civiles que han realizado su aporte”.

Reflexionó que “yo sé que, el aislamiento social en nuestra gente, trae problemas económicos, pero comparto lo sostenido por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que privilegió la salud de la gente por sobre la economía”.

Abundó que “como resultas de estas acciones preventivas del Presidente de la Nación, contra el coronavirus – como las pautas que estableciera de manera ejemplificadora el gobernador, Gerardo Zamora, del aislamiento preventivo, como ejemplo de ordenamiento y organización-, con el aporte de profesionales de la salud y sanitaristas llegamos a ubicarnos, en el contexto latinoamericano como el país con menor índice de contagiados y decesos a causa de la pandemia”.

Relató que “de seguir así, aplanándose la curva de contagios, al entender de los profesionales de la salud, desde el Estado se facilitará el manejo de los casos comprometidos”. Valoró que “si bien al inicio de la aplicación de las medidas preventivas, fue complicado, con el transcurrir de los días mucha gente se concientizó y respetó la cuarentena y otros, de manera irresponsable, creen que pueden estar por encima de las leyes, tendrán que hacerse cargo de sus acciones”.

Cacerolazo

Requerido sobre los cacerolazos promovidos por la derecha de Cambiemos, Neder se referenció a lo sostenido por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que al respecto sostuvo como peronista: “Yo no tengo funcionarios ricos. Yo no tengo funcionarios que tienen empresas off shore en el mundo. Mis funcionarios, son laburantes, que los llamo a las 10 están y las 12 de la noche están. Yo, los convoco y están mis funcionarios. Yo trabajo de 7 a 2 de la madrugada. Trabajamos permanente al servicio de un proyecto de gestión pública para la gente. No le voy a pedir a mis funcionarios que donen sus sueldos, de lo que viven. Esto no es una gestión de ricos, y a mi me parece demasiado demagógico el tema”.

Neder se preguntó “porqué no donaron su sueldo (los macristas) y porqué no golpearon cacerolas cuando Mauricio Macri cerró el Ministerio de Salud, que nos llevó a una situación de catástrofe. Tampoco sonaron las cacerolas para reclamar cuando se quebraban las pequeñas y medianas empresas; cuando se producían miles de despidos; cuando se derretían los salarios de los trabajadores; los ingresos de la clase media o cuando la gente se agolpaba a dormir en las plazas. Nunca hubo cacerolas para favorecer a la gente que quedaba en la calle, que no podía pagar su alquiler y tampoco los servicios. ¿Acaso se olvidaron del desastre económico y de la timba financiera que fue el gobierno de Mauricio Macri, que saqueó la Argentina? ¿De qué cacerolas estamos hablando, de las cacerolas del compromiso de unos pocos? Hay que terminar con ese discurso falto de compromiso con la realidad del país y del mundo”.

Más adelante, señaló Neder que “nuestro Presidente, Alberto Fernández, que tiene una capacidad de trabajo extraordinaria, sus funcionarios trabajan, incluso hoy sábado, en Olivos. No es un Presidente que trabaja una semana al mes y descansa tres. No está paseando en Villa La Angostura!”.

Neder convocó a “tener memoria fresca, de lo que pasó hace poco tiempo atrás. Cuando concluyó el gobierno de Cristina Fernández, no dejamos la deuda que hoy tiene el país; no dejamos la pequeña y mediana empresa cerradas; no dejamos el caos financiero actual pagando 70 u 80% de tasas de interés en dólares; no pagamos los fondos buitres -que cobraron y trajeron de nuevo la plata-, para la fiesta y el saqueo del país. Ahora, hay que pagar la joda financiera. A quién le dieron un crédito que trajeron para producir? Dónde están esos créditos, porqué nadie sale a decir nada”.

Reflexionó que “vamos a trabajar y dejar de oír a minorías críticas, que piensan en el sálvese quien pueda, para ponernos a pensar en la construcción de un país con igualdad de posibilidades de crecimiento para todos. Vamos a terminar con la Argentina del odio y el rencor, de aquel que piensa que el que es pobre debe morir pobre y si aquel es rico, el pobre debe servirlo”.

Por último, agregó que “aquí mirando al país, hay buenos y malos, hay ricos, clase media, pobres y miseria. Hay que mirarnos y todos tenemos que vernos con hermandad, comprensión y solidaridad. Tiene que volver la solidaridad. Terminemos con la antipolítica, que ya sabemos dónde termina y se fueron con el voto de la gente” concluyó.