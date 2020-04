A través de un anónimo piden a secretaria de un médico que se vaya del departamento

“No queremos que nos contagies a ninguno del edificio”, reflejaba un cartel dejado en el segundo piso. “Si sos médico, o alguien relacionado con el área de salud, no queremos que nos contagies a ninguno del edificio. Mudate. Tus vecinos”. Este escrito estaba impreso en un papel anónimo que fue colocado en un edificio de calle Perú, frente a la estación Fórum del Tren al Desarrollo, en ciudad capital, en donde vive la persona aludida.

La destinataria es una mujer que trabaja como secretaria del Dr. Ramiro José López Bustos. Precisamente, el reconocido profesional santiagueño publicó en su muro de Facebook el cartel con esa amenaza y escribió ofuscado: “Esto se lo pusieron a mi secretaria en el edificio aquí en Santiago del Estero, la única persona relacionada con salud que vive allí. Quien lo haya hecho tiene mi más absoluto rechazo y desprecio. A las 9 de la noche te aplauden (modalidad que se realiza en todo el país como un reconocimiento al personal de salud que hace frente a la pandemia del coronavirus con su trabajo) y luego muestran una cara de miseria”.

Luego, en diálogo con EL LIBERAL, el profesional ratificó sus expresiones en las redes sociales: “Nosotros, ahora, no estamos trabajando. Estamos en cuarentena. Yo, a veces, voy al consultorio porque me llama algún paciente, pero en realidad no tengo actividad continuada y esta chica tampoco. Si ella va, hace su trabajo usando barbijo, un delantal especial, se cuida muchísimo. Si vemos a la secretaria o a los técnicos que trabajan en un hospital o en un sanatorio y lo vamos a estar escrachando de esta manera, entonces, cómo vamos a combatir esta epidemia”.

“Esta chica no me dijo nada. Yo me enteré de casualidad que le habían puesto esto. Lo puso alguna persona del edificio donde ella vive. No es en nombre de todos los que están en el edificio. La gente que vive en el edificio ha hablado con ella y le han expresado su rechazo a este mensaje anónimo que le han puesto. Yo me he solidarizado porque no es solamente mi secretaria, son todas las secretarias, todos los técnicos y toda la gente que está en salud. Me ha molestado mucho porque no es solo mi secretaria sino todos los empleados de salud”, remarcó el médico en diálogo con EL LIBERAL.

“Sucede que una enfermera que trabaja en un hospital o en un sanatorio la van a escrachar porque vive en un edificio de apartamentos; entonces, le van a decir ‘usted no puede entrar aquí porque trabaja en el hospital y va a venir a contagiar aquí’, es una aberración, es una barbaridad, una bajeza”, manifestó.

La administración del edificio busca al responsable

La secretaria del médico Ramiro López Bustos a quien habría ido dirigido el cartel anónimo para que abandonara el edificio, antes de retirarlo le sacó una foto e informó a la Administración sobre este incidente.

Desde la Administración comenzó una investigación a través de las cámaras de seguridad para tratar de determinar al o los responsables de este escrache. Además, emitió un comunicado en el cual expresa el “repudio absoluto” a esta actitud, “atento a que no compartimos lo manifestado y repudiamos la actitud de la persona que lo colocó”.

“Reconocemos el trabajo que realiza el personal de la salud como en las restantes actividades y servicios declarados esenciales en esta grave crisis donde exponen su salud personal para resguardar la de todos”, finaliza el comunicado.

El propietario Jorge Musetti se comunicó con EL LIBERAL para ratificar su apoyo a esta trabajadora de la salud y repudiar el escrache. Agregó que cree que este agravio es autoría de una sola persona, ya que en el edificio expresaron su respaldo a la empleada del Dr. López Bustos.

Hay causas penales contra quienes escrachan a médicos y personal de la salud

La modalidad de escrache a médicos y personal del sistema de salud que viven en edificios, para pedir que abandonen el lugar por temor al contagio de coronavirus, está penalizada indicaron juristas.

En Buenos Aires comenzó a propagarse este tipo de actitud por parte de algunos vecinos, pero al mismo tiempo se radicaron denuncias y se abrieron causas penales en contra de las personas que incurren en este tipo de agresión.

Por ejemplo, vecinos de un edificio del barrio porteño de Belgrano fueron denunciados ante la Justicia por presunta discriminación hacia una médica que vive en el mismo inmueble, a la que intimaron a restringir su tránsito por los lugares de uso común por temor a que pueda contagiarlos de coronavirus.

La denuncia la presentó el abogado Vadim Mischanchuk ante la Justicia penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires por el delito de discriminación.

Los vecinos, a través del consorcio, reaccionaron intimándola con acciones legales tanto penales como civiles para que restrinja su tránsito en las zonas de escaleras y espacios comunes.

“Esta actitud estaría penalizada en las normas que protegen a todos los individuos contra la discriminación y además en estos momentos podría configurar otros delitos toda vez que este tipo de actitud (que denota ignorancia y falta de solidaridad) en momentos de emergencia sanitaria en el transcurso de una pandemia, generan pánico en la población en general”, dijo el abogado en la denuncia.