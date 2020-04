«Si un corrupto se infiltra, lo sacaremos del Gobierno», sentenció el Presidente

Alberto Fernández apoyó al ministro Daniel Arroyo pero advirtió: “Lo que pasó no puede pasar nunca más”.

La polémica en torno a la compra con sobreprecios de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social para repartir entre los sectores más vulnerables con el objetivo de ayudarlos a atravesar el parate económico generado por la cuarentena obligatoria sigue retumbando en el gobierno nacional.

Si bien Alberto Fernández apoyó al ministro Daniel Arroyo, quien despidió a 15 funcionarios, la discusión ahora se centró en los motivos que llevaron a que sucediera la cuestionada compra. Y una de las explicaciones que debió salir a aclarar la Casa Rosada es que no se trató de un hecho de corrupción. O al menos así lo dijo el propio Presidente.

“Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos. Si un corrupto se infiltra lo identificaremos y lo sacaremos del Gobierno. Eso es así, así debe ser. El ministro ya tomó acciones sobre lo que pasó. Eso que pasó no puede pasar nunca más”, expresó.

Y agregó: “Si lo hicieron adrede siendo parte de una maniobra de corrupción, soy implacable. El que quiera hacer plata que no se dedique a la política, en la política se sirve a la gente, no se hace plata, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política.”

En otro tramo de la entrevista, el mandatario ratificó que la cuarentena seguirá a partir del 13 de abril y que se pondrá más foco en el Aérea Metropolitana de Buenos Aires: “Estamos muy lejos de la meta”.

“Tenemos la misma percepción que tiene uno cuando está engripado. Viene un médico, nos da un antibiótico y al rato nos empezamos a sentir bien, entonces salimos y volvemos con la recaída, que suele ser peor que la primera enfermedad. Estamos en ese punto. Parece que nos sentimos bien, pero no estamos curados”, graficó.

También reforzó el concepto sobre la dualidad economía-salud que planteó cuando anunció que se extendía el aislamiento más allá del 31 de marzo: “No me corran con la economía. No me van a hacer cambiar de opinión. La economía se cae y se levanta. Punto. A mí no me confunde nadie. Yo sé cuál es la prioridad del sistema y sé que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo”.