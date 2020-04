Paz: Reclamó al empresariado el aporte de medidas de seguridad para el personal de comercio

“Si un empleado de comercio presenta problemas o sintomatologías de coronavirus o se tiene la sospecha, el local comercial debe cerrar todas sus puertas y entrar en cuarentena, con todo lo que ello significa” sostuvo. El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y diputado provincial del Frente Cívico, Víctor Paz, indicó que – insistentemente-, se solicita al empresariado del comercio local que arbitre medidas preventivas y de seguridad en el trabajo, con respecto a la pandemia de Coronavirus, en salvaguarda de la salud de sus asociados y público en general.

En declaraciones a FM Horizonte 102.7, en el programa RADIOCRONICA, en calidad de dirigente sindical aludió al trabajo que se desarrolla en el gremio, señalando que se hace hincapié -insistentemente-, ante los empresarios y comerciantes, para que arbitren medidas preventivas para la protección de la salud de los asociados y de los clientes, aprovisionándolos de barbijos, guantes, alcohol en gel, lavandina, jabón, descartables, etc.

Subrayó Paz que “no están contemplando el alto riesgo al que se somete el personal”.

Denunció que “distribuidoras y supermercados, debidamente localizados, exigen a su personal de 10 horas de trabajo, exponiéndolos, sin cobertura de seguridad, atendiendo al público. Deberían establecer jornada de atención de por lo menos 6 horas, para no exponer tanto al empleado y público en general”.

Sentenció Paz que “se prioriza más lo económico, que la salud. Si un empleado presenta problemas o sintomatologías de coronavirus o se tiene la sospecha, el local comercial debe cerrar todas sus puertas y entrar en cuarentena, con todo lo que ello significa. Si bien no pasó, gracias a Dios, no estamos lejos de que en algún momento ocurra”.

Competencia desleal

Asimismo, Paz señaló que la pandemia de coronavirus, con todas sus implicancias para el comercio que no puede abrir, por no estar habilitado, se observó la competencia desleal, como el de venta de repuestos para automotores, sobre Avenida Irigoyen. Los mismos, están comenzando a atender y, entre los empresarios, que recurren al gremio, se están produciendo fuertes pujas, entre los que atienden solapadamente y aquellos que respetan la normativa, por lo que tendría que intervenir la Cámara de Industria y Comercio. Indicó que “en todos los casos está interviniendo la Policía de la Provincia porque la Secretaría de Trabajo, no recibe denuncias”.

Pago de sueldos

Asimismo, reveló que el grado de cumplimiento del pago de salarios, correspondiente a marzo, es al igual que en otros lugares del país, algunos empresarios están pagando el 100 % de los sueldos, que son una minoría, y hay otro sector que tan solo pudo pagar el 50 % de la escala y, dependiendo el rubro, los mismos se encuentran acordando formas escalonadas de pago.

A nivel sindical reveló Paz que el gremio está dentro de la actividad de salud, por cuanto trabaja con consultorios externos, farmacia y obra social. En lo que tiene que ver la obra social, con horario reducido, de 9 a 13, se interviene brindando atención en la provisión de insumos y medicamentos, para distintas patologías. A nivel de farmacia, se atiende con horario reducido, de 9 a 13, al igual que los consultorios médicos externos, atendiendo solo emergencias, y se puso una guardia por consultas o emisión de órdenes, en un todo de acuerdo a las recomendaciones de la obra social a nivel nacional.