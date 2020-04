Tutorial para anotarse en la AFIP para prorrogar contribuciones patronales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que se prórroga por dos meses el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del período devengado marzo de 2020 que vence en abril y que se pagara en el mes de junio.

El Beneficio aplicará para aquellos empleadores incluidos en un listado de actividades de menor grado de afectación y de afectación crítica de la pandemia Covid-19 y, definido por la Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco del Programa de Asistencia en la Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP).

El único requisito para acceder al beneficio que deberán cumplir quienes se encuentren comprendidos en los dos listados de actividades será el de haberse registrado en el servicio web, mediante la clave fiscal, en el ingreso de Administrador de relaciones, denominado:

“Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” disponible en la web de AFIP.

Es importante que todas las personas físicas o jurídicas que están de alta en el “Registro Seguridad Social Empleador” se anoten en el Programa debido a que si no califican para el beneficio, por no estar en los dos listados de actividades de afectación y no podrán postergar el pago del Formulario 931 SUSS, se les asignara otro beneficio tributario y/o previsional.

Volviendo al aplicativo desde el portal de AFIP, una vez ingresado la opción Programa de Asistencia De Emergencia al Trabajo y a la Producción (Beneficio para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria DTO 332/20), en el rango de fechas entre el 09 de abril al 15 de abril, todos los que estén de alta en el Registro de Empleadores deberán realizar la solicitud.

Una vez incorporado el Programa a nuestra Clave Fiscal: Visualizamos: