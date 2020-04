Gerardo Zamora: «Es necesario acompañar esta cuarentena, tal como lo venimos haciendo»

En horas de la noche de este viernes, el presidente, Alberto Fernández, realizó el anuncio sobre la extensión de la cuarentena, hasta el 26 de abril, pero antes mostró unos gráficos donde resaltó el gran avance social, indicando un “resultado positivo”, el haber tomado oportunas medidas de aislamiento social.

Al finalizar la conferencia, el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, se manifestó a través de las redes sociales: “Estos son los gráficos mostrados en la conferencia, por el Presidente de la Nación, que nos demuestran el resultado positivo que ha tenido en términos comparativos, el haber tomado oportunas medidas de aislamiento social.

Es necesario acompañar esta cuarentena, tal como lo venimos haciendo y en la extensión anunciada hasta el 26 de abril….algunas actividades ya se han ido agregando en estos últimos días como excepción a la misma (Bancos, obra pública, etc ) y otras acaba de anunciarlas (talleres mecánicos, etc ).

Mañana informaremos en detalle, cómo haremos operativo el cumplimento de la misma, para seguir alcanzando el principal objetivo que tenemos en nuestro país, y en nuestra provincia, que no es otro que el de cuidar la salud de todos, frente a esta pandemia.”

